Harry trova il suo vero padre. Spuntano lettere segrete

Fonte: Getty Images Principe Harry

Harry avrebbe ricevuto delle lettere e delle foto che rivelerebbero la vera identità di suo padre. Le missive sarebbero giunte alla sua villa di Montecito, in California, subito dopo il suo ritorno da Londra dove aveva presenziato ai funerali della Regina Elisabetta. Una coincidenza fatale con le voci messe nuovamente in circolo sul fatto che il Principe non sia figlio di Carlo.

Harry, Carlo non sarebbe suo padre

A rivelare la presenza di queste lettere misteriose è il magazine Neue Post che scrive anche che Carlo non sarebbe il vero padre di Harry (mentre c’è chi dice di essere il figlio segreto del Re). Sulla questione si discute da anni, il pettegolezzo risale agli anni successivi la morte della Principessa Diana nel 1997. Si diceva che il secondogenito di Lady D fosse il frutto di un amore adulterino con l’ex ufficiale di cavalleria, James Hewitt, il quale ha sempre negato. I rumors però erano talmente insistenti che nel 2008 Harry si è sottoposto a un test del DNA che ha provato la paternità di Carlo.

Ma la faccenda è riemersa recentemente quando la scrittrice Anna Pasternak nel suo nuovo libro, Princess in Love, ha pubblicato una lettera di Diana indirizzata al suo amante in cui sembra rivelargli che Harry sia suo figlio.

Harry, le lettere misteriose e compromettenti

Stando al Neue Post, oltre a quella di Diana, ci sono altre lettere che mettono in dubbio la discendenza di Harry da Carlo e che il Principe avrebbe ricevuto al suo ritorno da Londra. Sempre secondo il magazine, queste missive arrivano da Londra e chi le ha scritte non voleva danneggiarlo nel suo ruolo all’interno della Monarchia. Per questo ha aspettato fino a ora prima di inviargliele. Infatti, adesso Harry non è più un membro attivo della Famiglia Reale e si è trasferito negli Usa, a migliaia di chilometri dalla Gran Bretagna. “Quindi può conoscere la verità e niente deve rimanere nascosto”.

Fonte: Getty Images

Harry, chi sarebbe il suo vero padre

Il contenuto di queste lettere è sorprendente. Infatti, stando al mittente misterioso, il padre di Harry non sarebbe né Carlo né James Hewitt, ma Mark Dyer, ex capitano della Guardia Reale, che è sempre apparso al fianco del Principe fin da quando era bambino. Che Harry e Dyer siano molto legati, è confermato dall’esperto in questioni reali, Robert Lacey, autore di diversi libri.

Lacey ha raccontato di come Mark Dyer ha sempre protetto Harry, anche quando divenne dipendente dalla cannabis. Fu lui ad accompagnarlo a un centro di disintossicazione. “Carlo non ne era nemmeno al corrente. Ma quando la notizia divenne di dominio pubblico, la stampa puntò su Carlo elogiando il suo coraggio di padre sempre presente per i figli. Il potere delle relazioni pubbliche di cui si serviva l’allora Principe del Galles”. Comunque, Robert Lacey non si è mai spinto a sostenere che l’ex capitano fosse il padre di Harry.

Harry, chi è Mark Dyer

In ogni caso, è vero che Mark Dyer ha avuto un ruolo significativo nell’educazione di Harry ed è ancora presente nella sua vita. Ha partecipato al suo matrimonio con Meghan Markle ed è il padrino di suo figlio Archie.

La stretta vicinanza con Harry e suo fratello William fin da quando erano bambini e la somiglianza con il secondogenito di Diana hanno alimentato le voci che possa essere il suo vero padre. Anche perché la Principessa lo aveva scelto personalmente come accompagnatore dei figli, insieme alla tata Tiggy Legge-Bourke. Al servizio diretto di Carlo e Diana, pare che Lady D abbia avuto con Dyer una lunga relazione clandestina.