Kate Middleton, una favola in blu: camicia a pois e pantaloni palazzo da 45 euro

editato in: da

Kate Middleton in blu: camicia a pois e cappotto snellente

Kate Middleton adotta uno stile più minimal e fresco e lascia senza fiato col perfetto look blu da working girl che tutte noi possiamo copiarle: pantaloni palazzo da 39 sterline (45 euro circa) e camicia a pois. L’occasione è un divertente incontro con tre associazioni che si occupano del benessere mentale di bambini e adolescenti.

Accanto a Kate Middleton c’è suo marito William. La coppia appare sempre più in sintonia, dopo 10 anni di matrimonio e tre figli, e da quando Harry è tornato in California da Meghan Markle, armonia e serenità la fanno da padroni. Merito anche forse dell’atteggiamento diplomatico che Will ha voluto adottare col fratello nel tentativo di trovare un punto di conciliazione che però Harry sembra non voler raggiungere.

Così mentre William e Kate affrontano la questione della salute mentale col sorriso e sfidandosi a una partita di ping pong, dove pare la Duchessa sia una vera e propria campionessa, Harry ha preferito tuonare contro Carlo confessando che fin da quando aveva 20 anni meditava di lasciare la Famiglia Reale, disgustato dal modo in cui suo padre trattò sua madre Diana.

Ma torniamo a Kate Middleton. Per il piacevole impegno pomeridiano, la Duchessa di Cambridge ha optato per un comodo quanto elegante look da giorno, facilmente imitabile, scegliendo il blu, un colore raffinato, ideale per ogni situazione di rappresentanza.

Kate debutta con una camicia in raso di seta, blu chiaro a pois bianchi, come il colletto e i polsini, firmata Tory Burch. Costo? 380 sterline, ossia circa 480 euro. Lady Middleton l’abbina sapientemente a un paio di pantaloni a palazzo, navy, di Jigsaw, da 45 euro. A dare un tono più formale all’outfit, dopo il soprabito rosso, ci pensa il lungo cappotto di Catherine Walker blu navy, sciancrato, dal taglio a blazer, effetto snellente che esalta la linea sottile della Duchessa.

Camicia a pois Puoi acquistare online una versione low cost della camicia di Kate Middleton

Come accessori, Lady Middleton ha scelto décolletée in pelle scamosciata con tacco largo, di Emmy London, da 395 sterline (458 euro), che probabilmente calza con le collant dotate di gel, e una pochette blu navy, firmata Smythson, da 551 sterline (640 euro). Mentre per i lavoretti di giardinaggio cui si è prestata insieme a William, ha indossato un paio di guanti rigorosamente in tinta.

Per le attività di svago, anche se all’aria aperta, Kate ha preferito lasciare i lunghi capelli sciolti e un make up naturale. Bellissimi gli orecchini con perle staccabili, creati da Freya Rose, abbinati al bracciale di Halcyon Days.