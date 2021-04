Kate Middleton, il maxi abito bohémien per l’anniversario è un incanto

editato in: da

Kate Middleton incanta col maxi abito a fiori

Kate Middleton e William festeggiano 10 anni di matrimonio, si sono sposati infatti il 29 aprile 2011. Per l’occasione i Duchi di Cambridge hanno pubblicato due foto sul profilo Twitter ufficiale che esprimono la perfetta sintonia che ancora c’è tra loro. E Kate è un incanto col maxi abito a fiori, il capo perfetto per la primavera.

Gli scatti per il decimo anniversario di matrimonio sono realizzate dal fotografo delle rockstar, Chris Floyd che ha immortalato tra gli altri Paul McCartney, David Bowie, i Verve.

Le fotografie sono glamour e patinate, ma comunque naturali. Kate e William sono ritratti nel cortile della loro residenza ufficiale di Londra, a Kensington Palace. Una li vede in piedi all’esterno del Palazzo e nell’altra sono seduti in giardino.

I ritratti mostrano una coppia unita dall’affetto e nonostante siano scatti posati, è evidente il profondo e reciproco amore. E differentemente da altre foto di famiglia, qui William e Kate si mostrano in atteggiamenti più confidenziali: si tengono per mano e si stringono in un dolcissimo abbraccio. In evidenza c’è sempre l’anello di fidanzamento con lo zaffiro blu che fu di Lady Diana.

Lady Middleton, raggiante, indossa un lungo abito celeste, in stile bohémien, con piccoli fiori stilizzati neri mix and match in georgette con un top avvolgente che si annoda a fiocco in vita e maniche trasparenti, del marchio Ghost. Costo? 195 sterline (225 euro circa). Il maxi abito Il perfetto vestito primaverile, dallo stile romantico, ha fatto il suo ingresso nel guardaroba della Duchessa nel 2019 quando lo indossò durante il tour in Pakistan, in occasione dell’incontro col personale dell’Alto Commissariato britannico a Islamabad.

Dalla scollatura a V spunta un ciondolo in brillanti, Daisy Heritage, da 9.000 sterline (10.353 euro circa) creato da Asprey London, forse un regalo di William per l’anniversario. Kate per altro possiede già degli orecchini della stessa collezione da 17.300 sterline.

Anche per i capelli, Kate privilegia una pettinatura naturale, lasciando ricadere i boccoli sulle spalle, mentre il make up è neutro con focus sugli occhi.