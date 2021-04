Lady Diana, puoi comprare anche tu il suo anello di fidanzamento

editato in: da

Gli anelli di fidanzamento più belli

Da oggi chiunque potrà comprare l’anello di fidanzamento di Lady Diana, indossato anche da Kate Middleton. Si tratta di una riproduzione perfetta del prezioso indossato sia dalla mamma di William che dalla duchessa di Cambridge.

L’imitazione è realizzata a regola d’arte, con dettagli unici che colpiscono da subito ed è disponibile su Amazon in argento Sterling placcato con zirconi Swarovski sia nel colore blu che rosso. Il prezzo, ovviamente, è accessibilissimo: circa 50 euro. Si tratta di uno degli engagement ring più famosi al mondo, passato alla storia non solo per la sua bellezza, ma anche per via delle donne celebri che l’hanno indossato. A sceglierlo e ordinarlo, sfogliando il catalogo di Garrand, gioielliere di corte, fu proprio Lady Diana. Il giorno del fidanzamento della giovane Spencer con Carlo, l’anello attirò l’attenzione della stampa e la sua immagine fece il giro del mondo.

Dopo la tragica morte della principessa, avvenuta nell’agosto del 1997, William e Harry si recarono a Kensington Palace dove venne aperta la cassaforte di Diana e ai due figli fu concesso di prendere dei preziosi in ricordo dell’amatissima mamma. William scelse per sè l’orologio Cartier Tank Française in oro, mentre Harry preferì l’anello con zaffiro da 12 carati e corona di diamanti.

Nel 2011, quando William decise di chiedere la mano di Kate Middleton, chiese a Harry il favore di avere l’anello di Diana. Il fratello acconsentì e la duchessa di Cambridge oggi sfoggia il prezioso che fu della principessa. Un gesto, quello di Harry, che il primogenito di Carlo ha sempre ricordato con commozione. “Ci piace sentire nostra madre ancora vicina a noi”, dichiarò tempo fa, parlando dei gioielli della madre. All’epoca infatti i due fratelli erano molto uniti e il giovane sognava un amore come quello di William e Kate. La donna giusta per lui sarebbe arrivata solo qualche anno dopo grazie all’incontro con Meghan Markle.

Secondo alcune indiscrezioni di Palazzo, prima di organizzare la proposta di nozze a Meghan, non avendo più a disposizione lo zaffiro di Diana, Harry avrebbe tolto due diamanti dal girocollo preferito della sua mamma. Si tratta di una collana di perle molto famosa, indossata da Lady D in molte occasioni, in particolare durante il celebre ballo con John Travolta, quando era al massimo della sua fama e bellezza.