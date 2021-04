Kate Middleton e William: 10 anni di matrimonio. E fanno invidia a Harry e Meghan

editato in: da

Kate Middleton e William festeggiano 10 anni di matrimonio. Si sono sposati infatti il 29 aprile 2011 con quello che è stato definito il matrimonio del nuovo millennio.

Dopo 10 anni di matrimonio e tre bambini, George, Charlotte e Louis, William e Kate Middleton appaiono più affiatati che mai. Ben saldi nel condividere le gioie nel crescere i figli e di una quotidianità privata in cui condividono diverse passioni, innanzitutto quella dello sport e anche della vita all’aria aperta- appena possono lasciano Londra per Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk in campagna, regalo della Regina per le loro nozze.

Insieme hanno sostenuto la Monarchia in questo anno di pandemia, aiutando la Regina e Carlo nel far sentire la presenza della Corona. Uniti del dolore per la morte del Principe Filippo, marito per 73 anni di Elisabetta, la cui dipartita ha segnato la fine di un epoca. Sempre solidali anche nell’affrontare le crisi familiari, come la Megxit. Kate ha contribuito non poco nel tentativo di disgelo tra William e Harry. Ma d’altro canto, suo marito le ha espresso piena solidarietà di fronte alle accuse che Meghan le ha rivolto durante l’intervista a Oprah Winfrey. E poi a 10 anni di distanza sono ancora in perfetta sintonia come mostrano le immagini del recente evento in fattoria.

Stando agli ultimi sondaggi commissionati dal Times, William e Kate sono la coppia più amata della Famiglia Reale mentre Harry e Meghan sono precipitati nell’indice di gradimento, malgrado i Duchi di Cambridge rispettino alla lettera il protocollo di Corte. Ma in rari momenti anche loro hanno disatteso le regole e sempre per amore.

La Regina non vuole che si manifestino i propri affetti in pubblico, per questo William e Kate non si tengono mai per mano, ma anche loro sono stati sorpresi in atteggiamenti teneri, fatti di scambi di sguardi, di sfioramenti sulla schiena o sulle gambe, di condivisioni di risate, come durante i viaggi in Canada nel 2011 e nel 2016 o in Bhutan. O durante le Olimpiadi di Londra quando addirittura si strinsero in un abbraccio sugli spalti.

In occasione del loro decimo anniversario, William e Kate nel corso della giornata quasi certamente pubblicheranno una nuova foto ufficiale, come hanno fatto recentemente per il compleanno di Louis e come ha fatto la Regina per il suo genetliaco, nonostante sia in lutto.