Kate Middleton, il cappotto rosso è una favola. E la micro-borsa va a ruba

Kate Middleton incanta col cappotto militare made in Italy

Kate Middleton torna in pubblico e lascia senza fiato con il sofisticato cappotto rosso di Eponine. L’occasione è l’incontro alla National Portrait Gallery con i fotografi che hanno contribuito coi loro scatti al libro, Hold Still, nato dal concorso organizzato dalla Duchessa di Cambridge durante il primo lockdown.

Dopo i look riciclati e low cost che ha visto protagonisti il blazer blu di Zara e la camicia di 11 anni fa, Kate Middleton si presenta con un altro dei suoi fantastici soprabiti. Nei giorni successi al funerale del Principe Filippo, Lady Middleton aveva optato per il cappotto nero di Dolce & Gabbana, ma ora che il periodo di lutto è terminato può osare coi colori e lo fa indossando il rosso, il colore preferito da Letizia di Spagna.

La Duchessa di Cambridge si è dunque presentata all’evento ufficiale con un outfit sofisticato e di tendenza. Pezzo forte della mise è il lungo cappotto rosso di Eponine, uno dei brand da lei preferiti. Il capo sembra cucito appositamente per lei: sciancrato, modella l’esile figura di Kate, lo scollo è alla coreana, tasche tagliate a mezzaluna sui fianchi, un’unica fila di bottoni ton sur ton chiudono il capospalla all’altezza della vita, dettaglio particolare è la fodera blu elettrico. Il prezzo è su richiesta.

Il cappotto appartiene alla collezione autunno/inverno 2018, ma è la prima volta che Lady Middleton lo indossa in pubblico. Kate nel 2016 debutto con questo brand sfoggiando un cappotto da 1.650 sterline, un top e una gonna da 1.200 sterline.

Sotto il cappotto, s’intravede una maxi gonna a pieghe beige dorato. Ma a colpire nel nuovo look di Lady Middleton sono gli accessori. Per una volta la Duchessa di Cambridge evita di usare la clutch e opta per una micro handbag, vera tendenza di stagione, firmata DeMellier, da 340 euro circa, che abbina a un paio di classiche décolletée beige, dal tacco stiletto, che indossa senza calze.

I capelli sono lasciati liberi di ricadere sulle spalle in grandi boccoli, mentre gli orecchini dalla foggia vintage appartengono alla sua collezione di gioielli. Infine, non è sfuggito il cerotto su una delle dita della mano sinistra. Un dettaglio che in passato aveva fatto molto discutere i media sulle cause dei piccoli tagli alle dita che la costringono spesso a fasciarli.