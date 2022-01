“Charlene di Monaco resta in clinica: pesa 46 kg”. La furia di Alberto

Charlene di Monaco, i figli al cinema senza di lei

“Charlene di Monaco pesa 46 chili e non può ancora lasciare la clinica in cui è ricoverata”. Queste sono le ultime indiscrezioni che circolano sulle condizioni di salute della Principessa e che il Palazzo ancora una volta non commenta.

Charlene di Monaco, compleanno in ospedale

Il ritorno sperato di Charlene di Monaco a Montecarlo per la fine di gennaio sembra sia impossibile. La Principessa si appresta a festeggiare il suo 44esimo compleanno (è nata il 25 gennaio 1978) nella clinica svizzera dove si trova dallo scorso novembre. È probabile che Alberto sia con lei e forse ci saranno anche i gemelli Jacques e Gabriella. Il Principe infatti ha affittato una villa vicino a Zurigo per stare il più possibile vicino al sua moglie.

Charlene di Monaco, le sue condizioni di salute

Stando a quanto riporta Royal Central, nonostante le condizioni di salute di Charlene stiano migliorando, la situazione è definita ancora critica. “La Principessa pesa 46 chili, ossia 4 chili in meno rispetto a quando è tornata dal Sudafrica”. Le difficoltà a nutrirsi pare siano ancora presenti. Charlene dunque sarebbe ancora troppo debole per tornare a casa e riprendere una vita normale. L’ex nuotatrice, secondo quanto riporta il magazine, si nutre ancora con cibi liquidi.

Il team medico, composto da nutrizionisti, psicologi e altri esperti, che la sta seguendo ha come obiettivo far acquisire alla Principessa un peso normale. E per questo ci vuole ancora del tempo. Royal Central sostiene che Charlene di Monaco “è in cura per una sofferenza psichica. L’obiettivo è anche quello di limitare gli impatti sul piano sociale e relazionale“.

Charlene di Monaco, la reazione furiosa di Alberto

Queste affermazioni però sono state già prontamente smentite da Alberto di Monaco. Sebbene il Principe abbia parlato di uno stato psico-fisico provato della moglie, ha negato totalmente che vi siano disturbi psichici pregressi o altri rispetto al generale stato di prostrazione cui la grave infezione a gola, orecchie e naso ha gettato Charlene.

Nelle sue dichiarazioni a Paris Match, Alberto è stato molto chiaro: “La Principessa soffre esclusivamente di problemi legati all’apparato gola-naso”, escludendo così anche le voci che parlavano di Sindrome di Rebecca. Ancora una volta è evidente che la Principessa sia continuamente spiata in Svizzera.

Per altro, la Principessa tra la primavera e l’estate scorsa ha subito tre interventi in anestesia generale che l’hanno molto debilitata e ha perfino avuto un collasso mentre si trovava a Durban.