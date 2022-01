Charlene di Monaco in clinica: “ipotesi Sindrome di Rebecca”

Sharon Stone, l’abito-sottoveste che seduce Alberto di Monaco

Charlene di Monaco si trova in una clinica privata presso Zurigo in Svizzera dallo scorso novembre. Secondo alcune indiscrezioni la Principessa soffrirebbe della cosiddetta Sindrome di Rebecca, una particolare forma di gelosia scatenata dal passato amoroso del proprio partner. Il Palazzo però non si è ancora pronunciato in merito.

Charlene di Monaco, perché la Sindrome di Rebecca

Secondo quanto riportano i magazine Schlager e LC News, Charlene di Monaco non riesca ad uscire dal suo stato di profonda debilitazione non solo a causa della grave infezione che l’ha colpita lo scorso maggio a naso, gola e orecchie, ma anche per Alberto di Monaco e il suo passato amoroso, che tanto passato poi non è. Da qui l’ipotesi della Sindrome di Rebecca.

Le ex di Alberto: Nicole Coste

In pratica la Principessa sarebbe gelosa delle ex del marito, alcune delle quali per altro rappresentano ancora una presenza ingombrante, come Nicole Coste. Quest’ultima, da cui Alberto ha avuto un figlio Alexandre, frequenta ancora la Rocca e la scorsa estate ha partecipato ad alcuni eventi glamour del Principato insieme ad Alberto e alla Famiglia Grimaldi, mentre Charlene era in Sudafrica a combattere contro la malattia.

L’ex hostess, proprio in coincidenza con la lunga assenza di Charlene, ha rilasciato dopo anni un’intervista a Paris Match dove ha parlato del rapporto tra Alexandre, 18 anni, e il padre Alberto, di come il ragazzo stia cercando di ritagliarsi il proprio ruolo a Palazzo e di stabilire un buon legame coi fratellastri, Jacques e Gabriella, nati dal matrimonio del Principe con Charlene appunto. A proposito di quest’ultima, la Coste non è stata molto tenera, sottolineando come abbia insistito a spostare la camera di Alexandre lontano dalla famiglia, nell’ala riservata agli ospiti.

Parole che a nessuna moglie avrebbe fatto piacere leggere, soprattutto poi nella situazione difficile in cui si trovava Charlene, malata, lontana dai suoi affetti più cari, con i media che bombardavano con notizie sulla presunta crisi coniugale tra lei e Alberto.

Le ex di Alberto: Tamara Rotolo

Schlager scrive: “A 43 anni se la Principessa vuole riprendersi deve imparare ad accettare il passato di suo marito”. Ma non è facile per Charlene che, oltre a Nicole Coste, deve fronteggiare Tamara Rotolo, decisamente più discreta dell’altra, dalla quale però il Principe ha avuto un’altra bellissima figlia, Jazmin Grace Grimaldi, molto somigliante alla celebre nonna di cui porta il nome, Grace Kelly. E ultimamente era spuntata anche una donna brasiliana che pretendeva da Alberto il test del DNA. Per non parlare della presunta attrazione con Sharon Stone.

Charlene di Monaco, come sta

Insomma, è comprensibile l’afflizione di Charlene che stando a quanto riportano i magazine citati deve imparare a scrollarsi di dosso il passato amoroso di Alberto, se vuole ricominciare a vivere serenamente e a riprendersi del tutto dall’indebolimento fisico e mentale in cui l’ha gettata la grave infezione.