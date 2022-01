Charlene di Monaco, Alberto lascia tutto per lei. Ma spunta un altro figlio

Charlene di Monaco, i figli al cinema senza di lei

Charlene di Monaco è ancora ricoverata nella esclusiva clinica di Zurigo, Kusnacht Practice, e suo marito Alberto ha rinunciato a tutto pur di starle vicino.

Charlene di Monaco, Alberto lascia tutto

Impossibilità a rientrare a Palazzo per le Feste di Natale, Alberto di Monaco si è trasferito coi figli Gabriella e Jacques in Svizzera per poter trascorrere almeno qualche ora insieme a Charlene.

Il Principe ha quindi lasciato La Rocca, rinunciando ai tradizionali appuntamenti per Natale e Capodanno per stare accanto alla moglie. Stando a quanto riferito da Ici Paris, Alberto avrebbe affittato un appartamento nei pressi della clinica dove è ricoverata Charlene e si sarebbe trasferito lì coi figli, in modo fa poter far visita alla Principessa ogni giorno.

Si parla di incontri brevi che però hanno rincuorato Charlene, fortemente provata dall’infezione che l’ha colpita lo scorso anno a orecchie, gola e naso e che l’ha tenuta bloccata per mesi in Sudafrica dove ha subito diversi interventi in anestesia totale.

Come riporta il magazine, la possibilità di rivedere il marito e di riabbracciare i figli, di nuovo lontani da lei per settimane, ha avuto un effetto positivo su Charlene. “È stato un momento cruciale per la Principessa che non vedeva da tempo i gemelli“. Anche se sono rimasti solo poche ore.

Alberto le ha fatto visita ogni giorno “per aiutarla a superare questa prova dolorosa e tirarla su di morale”. Al suo ritorno, lo scorso novembre, si è reso necessario un altro ricovero per la Principessa molto debilitata. Lei e Alberto hanno scelto una clinica lontana da Montecarlo, in Svizzera, per garantire il massimo della privacy e del riposo, dopo che si era parlato anche di una dipendenza da sonniferi.

Charlene di Monaco, Alberto avrebbe un altro figlio

Ma questa misteriosa lontananza, all’inizio era sconosciuto perfino il nome della clinica, ha alimentato nuovamente le voci su una crisi tra Charlene e Alberto. Rumors che si sono riaccesi soprattutto dopo che è spuntata un altro presunto figlio illegittimo del Principe che ne ha già due avuti da relazioni fugaci, prima delle nozze con Charlene.

Lo scorso ottobre infatti una donna brasiliana avrebbe chiesto ad Alberto di sottoporsi al test del DNA, sostenendo di aver concepito suo figlio con lui. La donna ha raccontato che per anni non ha saputo la vera identità del suo amante. Stando al suo racconto, Alberto si sarebbe presentato a lei come un avvocato canadese. “Non sapevo chi fosse”, ha precisato. Quando poi scoprì di essere incinta, provò a contattarlo ma lui era sparito nel nulla.

La posizione di Alberto comunque è molto chiara. Lui si è rifiutato di sottoporsi al test di paternità e ha liquidato la faccenda con una nota ufficiale del Palazzo con cui ha smentito categoricamente ogni cosa: “Non c’è mai stata nessuna relazione fra il Principe e quella donna. Alberto ha sempre riconosciuto tutti i figli”.

Charlene di Monaco, come sta

Intanto però le precarie condizioni di salute di Charlene sono reali. La Rocca aveva dichiarato qualche giorno fa che la Principessa si stava riprendendo. Ma le affermazioni del Palazzo sono state messe in dubbio da alcuni media francesi. Secondo Ici Paris lo stato di salute della moglie di Alberto non è affatto in via di miglioramento.