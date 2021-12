Charlene di Monaco e quella maledizione dei matrimoni dei Grimaldi

Charlene di Monaco, i gemelli compiono 7 anni

Per Charlene di Monaco non è certo un periodo facile: le sue condizioni di salute la stanno tenendo lontana dalla sua famiglia, e dopo essere rientrata a Montecarlo, dopo mesi di assenza, è stata nuovamente ricoverata in una clinica esclusiva in Svizzera per potersi riprendere.

Mai come in questo momento Charlene sta vivendo un momento complicato: da tempo ormai la moglie di Alberto appare con uno sguardo velato di malinconia, che le ha fatto attribuire l’appellativo di “Principessa Triste“. Eppure non è l’unica sposa della Famiglia Reale monegasca ad aver avuto un matrimonio infelice.

Charlene di Monaco, la maledizione dei Grimaldi

Pare che si sia abbattuta una maledizione nella Famiglia Grimaldi: tutto risalirebbe a 800 anni fa, quando Ranieri I, secondo signore di Monaco, vissuto tra il 1267 e il 1314, avrebbe rapito una ragazza fiamminga di cui si era invaghito. Furiosa, la giovane si sarebbe vendicata condannando la stirpe dei Grimaldi: “Nessuno troverà mai la felicità nel matrimonio“, avrebbe detto.

Effettivamente la maledizione sembra avere avuto effetto anche nella vita di Charlene, oggi sempre più lontana dalla felicità. Confinata in una clinica esclusiva in Svizzera per riprendersi dal grave stato di debilitazione in cui l’ha lasciata l’infezione, oggi è ancora più distante anche dai suoi figli, che hanno festeggiato il loro settimo compleanno senza la mamma.

C’è da dire che il matrimonio di Charlene e Alberto non godeva di buona salute neanche prima della sua lunga permanenza in Sudafrica: prima di partire per la sua terra d’origine, la Principessa stava soffrendo per la scoperta della terza figlia del marito, frutto di un brevissimo flirt di Alberto con una donna brasiliana che oggi vive in Italia e all’epoca del loro amore aveva 19 anni.

Si dice poi che la Wittsotck il giorno prima del matrimonio sarebbe scappata in aeroporto per far ritorno in Sudafrica e lasciare Alberto: le voci sono state sempre smentite, eppure anche lo stesso Principe, secondo quanto riportato da esperti reali, avrebbe avuto diversi dubbi prima delle nozze.

I matrimoni infelici della Famiglia Grimaldi

Sono tantissimi i matrimoni infelici nella Famiglia Grimaldi: pensiamo ad Alberto I di Monaco, l’ultimo sovrano assoluto del Principato, che ha sposato Lady Mary Victoria Hamilton, lontana cugina di Napoleone III, nel 1869. Si dice che la Principessa sia scappata da Palazzo, per non farvi più ritorno, a causa delle poche attenzioni riservate dal marito.

Per non parlare del figlio di Alberto I, Luigi II, che si sposò a 76 anni con un’attrice molto più giovane di lui. I due non ebbero bambini, così lui adottò la figlia illegittima, Charlotte, che non conoscerà mai la felicità coniugale.

Impossibile poi non pensare al matrimonio di Ranieri III di Monaco, figlio di Charlotte, con Grace Kelly. Un matrimonio infelice, segnato dall’impossibilità dell’attrice di tornare a lavorare a Hollywood e dalla sua scomparsa prematura nel 1982 in un incidente stradale che segnerà per sempre la storia dei Grimaldi.

E che dire delle figlie Carolina e Stephanie? La prima, dopo un primo matrimonio fallimentare in giovanissima età, aveva trovato la felicità con Stefano Casiraghi, poi morto in un tragico incidente di vela proprio a largo del Principato. Dopo aver sposato Ernst-August di Hannover, oggi non vuole cedere sul divorzio, sebbene siano separati da più di 10 anni e lui sia legato a un’altra donna.

Anche Stephanie ha avuto una vita sentimentale alquanto travagliata: prima ha sposato la sua ex guardia del corpo Daniel Ducruet, dal quale ha avuto 2 figli, poi dopo averlo lasciato a causa dei numerosi tradimenti, ha avuto un’altra figlia, nata fuori del matrimonio, da Jean Raymond Gottlieb, altra guardia del corpo. Si è sposata nel 2003 con Adans Lopez Peres, un artista di circo portoghese, dal quale ha divorziato l’anno successivo.