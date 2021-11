Charlene di Monaco grande assente a Dubai: Alberto si presenta con Stephanie

Charlene di Monaco è a casa: nuovo look e foto di famiglia

Non si placano le voci sulla presunta crisi tra Charlene e Alberto, che ormai si susseguono da mesi: la Principessa è da poco tornata a casa dal Sudafrica, e ha già disertato il primo impegno ufficiale. A Dubai, suo marito si è presentato in compagnia di Stephanie e dei suoi figli, e naturalmente hanno ripreso a girare indiscrezioni che vedono i due coniugi prossimi alla rottura.

Charlene di Monaco assente a Dubai

Sabato 13 novembre 2021, Alberto di Monaco è volato a Dubai in occasione della giornata che l’Expo ha dedicato al Principato, inaugurando il suo padiglione. C’era grande attesa per questo appuntamento, soprattutto perché avrebbe potuto rappresentare il ritorno in scena di sua moglie Charlene, rimasta lontana dalle luci dei riflettori per tanti mesi a causa di una brutta infezione che l’ha tenuta bloccata in Sudafrica.

Tuttavia, anche stavolta non abbiamo avuto modo di vederla: la Principessa è rimasta a Palazzo, mentre Alberto ha presenziato all’evento accanto a sua sorella Stephanie. Con loro anche i figli di quest’ultima, la bellissima Camille Gottlieb e suo fratello Louis Ducruet con la moglie Marie. L’assenza di Charlene non è certo passata inosservata. Nei giorni scorsi, in attesa di scoprire se avrebbe partecipato all’appuntamento di Dubai, si dava quasi per certa la sua presenza.

Viste le numerose voci che circolavano da tempo sulla questione, era stato lo stesso Alberto a mettere un freno: “Prenderemo questa decisione all’ultimo minuto” – aveva dichiarato, facendo riferimento alle precarie condizioni di salute di sua moglie. Ora che Charlene ha disertato la visita ufficiale a Dubai, viene da pensare che non si sia ancora completamente rimessa e abbia bisogno di ulteriore riposo. Tuttavia, questa assenza ha rinfocolato le indiscrezioni sulla presunta crisi tra lei e il marito.

Charlene e Alberto, la presunta rottura

Quando la Principessa era ancora confinata in Sudafrica a causa dell’infezione che l’ha costretta a numerosi interventi, avevano iniziato a diffondersi voci su una possibile crisi coniugale. Addirittura, si era parlato di esilio volontario per Charlene, che avrebbe lasciato il Palazzo per allontanarsi dal marito. Affermazioni, queste, assolutamente smentite da Alberto. Ma questo non è bastato a mettere a tacere tutte le indiscrezioni.

Da quando Charlene è tornata finalmente a casa, alcuni hanno voluto vedere del gelo tra lei e suo marito. Secondo alcune dichiarazioni di sua cognata Chantell Wittstock, riportate dalla stampa estera, la Principessa avrebbe già deciso di andare a vivere da sola, a poca distanza dal Palazzo, in un piccolo appartamento dove riprendersi dai suoi problemi di salute lontana dagli impegni di Corte. Tutto ciò anche per poter finalmente dedicarsi ai suoi figli Gabriella e Jacques, dei quali ha sentito terribilmente la mancanza.

Tuttavia, la stessa Chantell ha poi smentito tali indiscrezioni: “La Principessa è estremamente felice di essere tornata a casa con la sua famiglia” – ha affermato a News24, aggiungendo inoltre che “starà con suo marito e i suoi figli”. L’unica certezza, almeno per il momento, è che Charlene ha finalmente superato un grosso ostacolo di salute riuscendo a fare rientro a Monaco, per potersi riunire con la sua famiglia.