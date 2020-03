Louis Ducruet, la confessione del figlio di Stefania di Monaco

editato in: da

Louis Ducruet, classe 1992, ha inizialmente omesso alla moglie Marie Chevallier, sposata nell’estate 2019, le sue origini reali. A rivelare questo particolare è stato lui stesso nel corso di un’intervista alla Gazzetta di Monaco.

Il figlio di Stefania di Monaco e dell’ormai ex marito Daniel Ducruet ha confessato di aver fatto questa scelta all’inizio della relazione con Marie, sua coetanea, preoccupato all’idea che i suoi legami con la casa reale potessero in qualche modo influenzare negativamente il rapporto con la fidanzata.

Louis ha dichiarato di aver detto la verità alla giovane, di origini vietnamite e laureata in Business Administration, solo dopo un po’. Come evidenziato sempre dal figlio di Stefania di Monaco, nel momento in cui è venuta a conoscenza della situazione Marie non ha cambiato il suo modo di guardarlo.

A suo dire, questo rappresenta un segno tangibile della sincerità del loro amore. Fondamentale è sottolineare che il nipote di Ranieri III, fratello della quasi 26enne Pauline, non ha titoli nobiliari. Il figlio maggiore di Stefania di Monaco, che dal 2016 lavora assieme al padre Daniel come condirettore della società Monadeco, è però quindicesimo nella linea di successione al trono del Principato di Monaco.

Tornando alla storia tra lui e Marie, ricordiamo che tutto è iniziato 8 anni fa con il primo incontro in una discoteca di Cannes. Dopo diversi anni di relazione, la fatidica proposta è arrivata nel 2018 su una spiaggia del Vietnam, Paese d’origine della ragazza.

Il 27 luglio 2019 Louis e Marie si sono uniti in matrimonio nella Cattedrale di Monaco, la stessa Chiesa che, nel 1956, vide giurarsi amore eterno il Principe Ranieri III e la bellissima Grace Kelly. Dalle nozze sono passati diversi mesi e la coppia sembra vivere la propria quotidianità all’insegna della felicità.

A dimostrazione di ciò è possibile citare gli scatti Instagram condivisi da Marie – che sul social appena citato ha assunto il cognome del consorte – e che vedono lei e Louis sereni in compagnia di una tenerissima new entry in famiglia. Di chi si tratta? Di Pancake, il cane che il figlio di Stefania di Monaco e la moglie hanno adottato e dal quale non si separano mai!