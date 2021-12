Charlene, Jacques e Bella più forti di tutto: l’evento di Natale senza la mamma

Charlene di Monaco, i figli al cinema senza di lei

Un periodo durissimo, per Jacques e Bella di Monaco, ancora lontani da mamma Charlene. Le condizioni di salute della Principessa, indicate come in netta ripresa, sono in realtà avvolte dal più oscuro mistero. Tra operazioni, ritorni a Palazzo e nuovi allontanamenti, Sua Altezza Serenissima non ha trascorso molto tempo con i bambini, neanche dopo aver lasciato il Sudafrica per riunirsi alla famiglia. E sì, le preoccupazioni circa il suo stato sono sempre più grandi.

Jacques e Gabriella senza Charlene, il primo evento di Natale

Le notizie sul ricovero sono state poche e sommarie. Si è parlato di un trasferimento in Svizzera volto alla risoluzione delle complicazioni dell’infezione che l’ha colpita che ha curato quando si trattava in Sudafrica ma sono mancate le ipotesi sul divorzio imminente da Alberto, insieme a quelle di una grave malattia che l’avrebbe colpita.

È stata certa, comunque, la sua assenza dalla tradizionale accensione dell’albero di Natale, alla quale hanno preso parte i suoi gemelli, Jacques e Gabriella. I bambini hanno così partecipato all’evento completamente da soli. È stata infatti notata l’assenza del loro padre, Alberto di Monaco, dal quale non si erano ancora separati.

I gemelli sempre più soli

Si sono mostrati forti, sebbene il loro pensiero sia sempre rivolto verso la loro madre, senza mai cedere alla tristezza che avrebbero il diritto di manifestare viste le condizioni di Charlene. Jacques e Gabriella sono apparsi consapevoli del futuro che li attende, con una tenerezza che arriva diritta come un pugno allo stomaco, se pensiamo che hanno compiuto appena 7 anni.

Un compleanno triste, quello che hanno trascorso lontani dalla Principessa, che li ha raggiunti attraverso un messaggio dolcissimo nel quale si è detta molto fortunata di essere la loro madre. Non una festa normale, per loro, ma un compleanno intimo che hanno celebrato con dei pigiamini coordinati e dei palloncini. A colpire, sono stati i loro sorrisi tesi, molto lontani dalla loro età.

Jacques e Gabriella hanno fatto a meno della presenza della loro madre per mesi. Il suo ritorno a Palazzo è stato accolto con grande gioia ma i piccoli hanno dovuto rinunciare al suo amore subito dopo, poiché si è deciso per un ricovero in Svizzera volto al recupero completo della sue condizioni di salute.

Il coraggio di Jacques e Bella è un esempio

“Ci manchi tanto mamma, ti amiamo”. Jacques e Bella sono sempre stati consapevoli dell’assenza della Principessa, anche quando – alla Festa Nazionale alla quale hanno preso parte con il papà Alberto – hanno mostrato il messaggio che hanno scritto per la mamma, realizzato su fogli bianchi e con pennarelli colorati.

Charlene è stata così assente anche alla festa per l’accensione dell’albero di Natale del Principato di Monaco, alla quale è mancato anche suo marito Alberto, impegnato in altri eventi ufficiali. Ad affiancarli, ci sono stati la zia Stéphanie e i suoi figli Camille Gottlieb e Louis Ducruet.

La giornata è trascorsa nell’allegria generale, con i bambini che hanno distribuito i regali, proprio come vuole la tradizione. Come di consueto, Jacques e Bella sono apparsi perfetti con i loro outfit coordinati. Per Gabriella, è stato scelto un cappottino di pelliccia color crema decorato con fiori, mentre Jacques ha indossato una camicia a quadri, con cappotto verde e pantaloni beige. Hanno inoltre rispettato il protocollo sanitario imposto per i grandi eventi, indossando educatamente la mascherina.