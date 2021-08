Letizia di Spagna, le sue vacanze si prolungano misteriosamente: il motivo

editato in: da

Letizia di Spagna impeccabile anche in vacanza: il look low cost da imitare

Le consuete vacanze reali a Palma di Maiorca hanno avuto fine, ma Letizia di Spagna non è ancora tornata alla Zarzuela – e a quanto pare non lo farà per almeno un’altra settimana. Come mai le sue tradizionali ferie estive si stanno prolungando così tanto? È possibile che dietro tale scelta ci sia Leonor.

Ma andiamo con ordine. In estate Letizia e suo marito, Re Felipe VI, sono soliti trascorrere qualche settimana nella splendida Maiorca, insieme alle loro figlie. Una tradizione che si ripete anno dopo anno, e che anche in questo mese di agosto ha visto l’intera Famiglia Reale volare nel delizioso paradiso mediterraneo. Al termine delle vacanze pubbliche, durante le quali la Ortiz e i suoi cari non disdegnano passeggiare per le strade e lasciarsi riconoscere da tutti, generalmente i due coniugi si ritagliano qualche altro giorno – sempre insieme a Leonor e Sofia – da passare in una località privata, lontani da sguardi indiscreti.

Sempre facendo riferimento a ciò che abbiamo visto accadere negli altri anni, Letizia e Felipe sono soliti rientrare a Madrid negli ultimi giorni di agosto, per riprendere in mano i propri impegni ufficiali. Ma questa estate sembra essere diversa: la Regina consorte non ha ancora fatto ritorno alla Zarzuela, e secondo la sua agenda rimarrà libera da qualsivoglia appuntamento lavorativo almeno sino al 5 settembre. Cosa che non è accaduta a suo marito, il quale sabato 28 agosto ha visitato il centro di accoglienza temporanea presso l’aeroporto militare di Torrejon de Ardoz. Anche sua suocera, la Regina emerita Sofia, è tornata al lavoro, presenziando ai funerali di Stato della Principessa Marie del Liechtenstein.

Perché Letizia sta prolungando le sue vacanze? Forse la “colpa” è della sua primogenita Leonor: a breve la ragazza volerà in Galles per iniziare il suo nuovo percorso accademico, trovandosi per la prima volta lontana da casa (e dalla sua famiglia). Verso la metà di agosto, Leonor ha partecipato ad alcuni giorni di formazione preparatoria per accedere al prestigioso istituto, durante i quali quindi le ferie della Ortiz si sono interrotte. È probabile che questo sia il motivo per cui Letizia e Felipe abbiano iniziato le loro vacanze private più tardi. E se il Re non ha potuto rimandare il rientro a Madrid, dovendosi quindi accontentare di qualche giorno di riposo in meno, sua moglie sembrerebbe essere riuscita ad allungare le ferie.