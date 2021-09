Letizia di Spagna, lo chemisier celeste disegna il corpo e svela la lingerie

editato in: da

Letizia di Spagna ci riprova con lo chemisier celeste

Letizia di Spagna riprende la sua agenda di lavoro presentandosi all’inaugurazione della mostra Cuarenta años de amistad: Donaciones de la Fundación Amigos del Museo del Prado, a Madrid. L’appuntamento è diventato l’occasione per riproporre uno dei suoi abiti preferiti: uno chemisier celeste, firmato Pedro del Hierro.

Letizia di Spagna ha dunque optato per uno dei suoi look che ha riciclato più spesso. Si tratta di un abito dalle linee minimal, come è nel suo stile, che nasconde un segreto. La prima volta che la Regina lo indossò durante un viaggio in Mozambico, in molti si chiesero se si trattasse di un due pezzi o di un abito intero. Ebbe la risposta esatta è che si tratta di un vestito, più precisamente uno chemisier con maniche lunghe, gonna morbida asimmetrica, lunga fino ai polpacci e una cintura in stoffa che crea quell’effetto spezzato che allora trasse in inganno molti.

L’abito della Reina Letizia è firmato Pedro del Hierro ed è particolarmente gradito a Sua Maestà perché molto pratico e fresco. E inoltre il dettaglio della fusciacca, disegna il corpo slanciandolo. Nonostante tutti i suoi pregi, questo outfit non è stato esente da critiche. Infatti il colore celeste e le linee molto semplici lo fanno sembrare un grembiulino o comunque un abitino troppo misero per un evento pubblico della Regina. E inoltre la stoffa ha il piccolo difetto di essere molto aderente tanto da rendere visibile la lingerie di Sua Maestà.

Letizia in effetti ci ha abituate a mise più ricercate per quanto sobrie, come il tubino nero in stoffa di bambù sfoggiato alla cerimonia dei Premi Retina ECO al completo in camicia bianca e pantaloni-culotte. D’altro canto, Donna Letizia ha saputo valorizzare anche questo chemisier fin troppo dimesso, indossando delle slingbacks in vernice, color carne, dal tacco stiletto, firmate Carolina Herrera. Mentre come gioielli ha scelto degli orecchini a cerchio di Bulgari.