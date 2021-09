Letizia di Spagna scopre le spalle col tubino in bambù: da compiare

editato in: da

Letizia di Spagna, il tubino malizioso che sta bene a tutte

Letizia di Spagna ha ripreso il suo lavoro a Corte dopo la pausa estiva. Il primo impegno è la prima edizione dei Premi Retina ECO e la Regina si presenta con un tubino nero che lascia scoperte le spalle abbronzate, davvero malizioso e soprattutto a favore dell’ambiente.

Dopo aver salutato la figlia Leonor, partita per frequentare un college esclusivo in Galles, Letizia di Spagna torna alla quotidianità e inaugura la sua agenda di lavoro con la partecipazione alla consegna dei Premi Retina ECO, destinati alle iniziative più meritevoli contro la lotta ai cambiamenti climatici.

Archiviati caftani e scarpe incorda, la Reina Letizia si presenta all’appuntamento con un sofisticato abito nero, attillato, con scollatura bardot che lascia scoperte le spalle, perfettamente abbronzate. Il tubino è del brand Maria Malo che realizza capi ecologici. Infatti, il vestito indossato da Sua Maestà è realizzato in tessuto di bambù e costa 129 euro. Si tratta di un nuovo acquisto che va ad ampliare il guardaroba raffinato di Letizia.

Trattandosi della prima edizione dei Premi, il look che avrebbe sfoggiato Donna Letizia è restato un mistero fino all’ultimo. Con la solita classe che la contraddistingue, la Regina ha scelto un outfit minimal ma di sicuro effetto con quel pizzico di seduzione che non guasta, tra le spalle nude e lo spacco della gonna che mette in risalto le sue gambe toniche.

Letizia è tornata dalle vacanze estive in perfetta forma, pancia piatta, lato B scolpito, braccia muscolose. Sembra quasi fin troppo magra.

L’abito scelto dalla Regina si chiama Lovely Lolita e lo abbina a un paio di slingbacks di Carolina Herrera con clutch coordinata di Magrit. Come sempre Letizia riduce al minimo i gioielli, concedendosi solo degli orecchini pendenti, a foglia d’oro, del brand TOUS Jewelry, e naturalmente l’anello regalo delle figlie, Leonor e Sofia, che non toglie mai.

I capelli sono sciolti sulle spalle, pettinati con la riga in mezzo e fili d’argento sono sempre più evidenti, secondo la filosofia di stile che ha scelto di intraprendere.