Letizia di Spagna superlativa: la camicia bianca con spacchi che dobbiamo avere

Letizia di Spagna, camicia bianca e pantaloni-culotte

Letizia di Spagna ha iniziato il nuovo anno lavorativo con un’agenda fitta di impegni: tre appuntamenti, tre cambi di look, uno più affascinante dell’altro. Come la splendida camicia bianca a kimono con spacchi che tutte dovremmo avere nell’armadio. Ma procediamo con ordine.

Per la prima edizione dei Premi Retina ECO, Letizia di Spagna si è presentata con un tubino nero malizioso in tessuto di bambù. Poi per ricevere a Palazzo Zarzuela il Presidente del Cile, ha indossato un abito che appartiene alla suocera, la Regina Sofia, del 1981.

Una mossa che nasconde un evidente significato. Come è noto la moglie e la madre di Felipe non vanno molto d’accordo, diverse volte si sono scontrate anche in pubblico. Il fatto di indossare un completo della Regina madre è un chiaro gesto di distensione. Soprattutto dopo la partenza della Principessa Leonor per il Galles, le due donne paiono essersi riavvicinate, mettendo da parte i vecchi rancori.

Infine, la Reina Letizia ha deciso di sfoggiare un look più in linea col suo stile minimal e raffinato, recuperando dal suo armadio alcuni capi basic di sicuro successo.

La Regina inaugura l’anno scolastico 2021/2022 a Saragozza. E si presenta all’appuntamento con un outfit efficace e senza tempo: camicia bianca con spacchi sulle ampie maniche corte a kimono, collo alla coreana con cut out a goccia sul décolleté, firmata Adolfo Dominguez, che ha abbinato a dei pantaloni tra i suoi preferiti. Si tratta del modello a culotte blu navy con bottini d’oro laterali, di Hugo Boss, che andò a ruba nel 2018 quando Letizia li indossò alla messa di Pasqua durante la quale litigò con la suocera.

Questi pantaloni a vita alta e dal taglio svasato sulle caviglie si adattano a tutte, sono molto comodi e slanciano la figura. Per questo, Letizia li indossa così spesso.

La Regina si è poi concessa un nuovo accessorio. Si tratta delle scarpe in corda, anche coloro color navy, del brand Castaner, ultimo dettaglio estivo nella mise di Sua Maestà.