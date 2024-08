Letizia di Spagna e la figlia stregano Palma

La famiglia reale spagnola si trova a Palma di Maiorca e in mattinata mattina hanno visitato il mercato locale. La Regina Letizia, accompagnata dalle sue figlie, la Principessa Leonor e la Principessa Sofia, e dalla Regina Emerita Sofia, ha dimostrato un'eleganza naturale anche in un contesto informale. La Regina, infatti, ha sfoggiato un abito estivo in vivaci tonalità rosa. Leonor e Sofia non sono state da meno, indossando rispettivamente un fresco top floreale e un crop top nero, combinati con pantaloni bianchi che riflettono una gioventù chic e spensierata. La Regina Emerita Sofia ha aggiunto un tocco classico con una blusa blu e collane raffinate. La famiglia reale ha camminato tra le bancarelle, prendendosi il tempo di salutare venditori e clienti con sorrisi e parole di affetto.