I Premi Principessa delle Asturie

Leonor di Spagna è stata la protagonista assoluta della manifestazione per la consegna dei Premi Principessa delle Asturie, che si è svolta nella serata del 25 ottobre 2024. La futura Regina, che detiene il titolo a cui è dedicata la cerimonia, ha dimostrato di essere capace di fare gli onori di casa, salutando tutti gli ospiti in prima persona e tenendo un discorso pubblico. Perfetta anche la sua scelta di stile, anche se la Regina Letizia e la sorella Sofia di Spagna hanno deciso di osare un po' di più, vincendo la sfida in campo di look.