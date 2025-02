Letizia di Spagna, il look bordeaux che è sempre di tendenza

La Regina Letizia di Spagna ha scelto un look bordeaux, che aveva già scelto in passato, per partecipare alla Mostra del Cinema spagnolo

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha uno stile elegante e sempre raffinato, che è fonte d’ispirazione per il look di tantissime donne di tutto il mondo. La Regina, anche di recente, ha mostrato il suo gusto in fatto di stile, indossando un abito midi bordeaux con un particolare taglio in vita, che dava l’impressione che si trattasse di un completo composto da gonna morbida e blusa.

La sovrana del paese iberico è apparsa più chic che mai in occasione della Mostra del Cinema spagnolo di Tudela. Il capo d’abbigliamento, scelto da Letizia di Spagna, era stato già sfoggiato in precedenza in altre occasioni, anche da un’altra Regina europea.

Letizia di Spagna, l’abito midi bordeaux

Letizia di Spagna ha preso parte, il 21 febbraio 2025, alla Mostra del Cinema spagnolo a Tudela, scegliendo per l’occasione un look che la rendeva ancora più affascinante. Si trattava della trentunesima edizione della kermesse cinematografica, in cui è stato festeggiato anche il quarantesimo anniversario della pellicola Los santos inocentes di Mario Camus.

Letizia di Spagna per l’occasione ha sfoggiato uno dei suoi abiti più apprezzati, nei toni del bordeaux, già indossato altre volte in passato. Il vestito aveva il collo alto e le maniche lunghe e presentava un taglio in vita e una gonna svasata, che arrivava fino alle sue caviglie.

Fonte: IPA

La creazione era disegnata da Massimo Dutti, confezionata in un tessuto morbido e nella gonna presentava un taglio a portafoglio. L’abito dello stilista spagnolo ha un valore di 169 euro ma è stato tanto apprezzato dalla Regina da essere stato indossato da lei in diverse occasioni, soprattutto nel 2021, riuscendo sempre a influenzare le tendenze di moda.

Fonte: IPA

La Regina ha abbinato il vestito bordeaux con un paio di scarpe amaranto dal tacco basso e con la parte anteriore a punta. Ma Letizia di Spagna ha affrontato le temperature invernali anche con un cappotto nero di Carolina Herrera, con uno stile ad accappatoio, chiuso da una cintura in vita.

Letizia di Spagna e Maxima d’Olanda, stesso abito

Letizia di Spagna ha sfoggiato il vestito bordeaux di Massimo Dutti ben quattro volte nel 2021 ma, a distanza di quattro anni, la sovrana ha deciso di riproporre la creazione tanto apprezzata, in occasione del festival del cinema spagnolo, che ha avuto luogo a Tuleda. Il vestito della Regina iberica, però, ha conquistato anche un’altra sovrana europea.

Maxima d’Olanda, infatti, l’ha sfoggiato per la prima volta nell’ottobre del 2020, abbinandolo a una borsa in pelle rossa e a un’acconciatura a coda di cavallo alta. La Regina si trovava allora in visita a Utrecht.

Anche di recente un look di Letizia di Spagna è stato fonte d’ispirazione per l’outfit di un’altra sovrana europea. Matilde del Belgio, infatti, ha indossato nelle ultime settimane una gonna in pelle bordeaux con spacco sulla gamba sinistra, dopo che anche la Regina iberica aveva deciso di mostrarsi in pubblico con lo stesso capo d’abbigliamento, abbinandolo, però, a un top multicolor. Anche in quell’occasione Letizia di Spagna ha scelto delle scarpe a punta e con il tacco basso per completare il suo look, sempre nella stessa tonalità di rosso.