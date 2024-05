Sandalo con il calzino, il trend delle celebs da seguire subito

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: GETTY Sandali con calzino - tendenza

Una scelta di stile tanto azzardata da abbracciare le mezze misure, sfidandole al contempo. Il connubio sandalo e calzino non ammette, infatti, tiepide passioni: per una fashion victim che lo ama ve n’è una che non manca di palesare – e con fermezza – il proprio ribrezzo a riguardo. Insomma, detto con la medesima sfrontatezza, o li si ama o li si odia. Se però è vero che il verdetto potrebbe essere ridotto ad una pura e semplice questione di gusti, d’altro canto appare doveroso precisare come la combo rientri ormai a far parte di tutta quella schiera di diktat della moda da considerarsi oggi, a tutti gli effetti, obsoleti, superati. Diktat che per stessa contraddizione si mostrano fluidi, mutevoli di fronte allo scorrere inesorabile del tempo.

Sebbene vi siano regole tuttora dure a morire, complice con ogni probabilità la forza dell’abitudine, l’odierno scenario fashion sta andando via via scrollandosi di dosso alcuni vecchi tabù per accogliere vedute più ampie e che meglio si sposano con la libera concezione di moda che ora conosciamo. Possiamo quindi dirlo: i sandali non sono più un accessorio stagionale. I look che hanno costellato lo street style durante gli scorsi mesi invernali ne sono stati l’indizio, quelli a calcare le numerose passerelle la conferma.

Il controverso abbinamento, estremo quanto distintivo, possiede invero una sua storicità: indovinate? No, nessun riferimento agli antichi Romani. Proprio così, abbiamo visto trionfare il sandalo con calzino a cavallo dei primi anni Duemila, sdoganato dapprima da personalità di spicco nel mondo del fashion in occasione delle famose settimane della moda per poi essere diffuso a macchia d’olio e portato con nonchalance per le strade in mille e una varianti, diverse nella scelta della calzatura tanto quanto nella texture delle calze, lavoratissime oppure spesse e sportive.

La stessa molteplicità la ritroviamo nel periodo corrente, e grazie a lei abbiamo potuto ammirare una grande alternanza di stili a spaziare dal fortemente romantico sino al suo opposto. Alti, bassi, di ispirazione coquette oppure morbidi e in spugna: non sono mancati all’appello calzini adorni di pizzi e merletti, quelli in rete di gusto gotico e nemmeno i calzettoni a coste a portare in alto l’amatissima estetica tenniscore.

Contro ogni aspettativa le calze in lana o in cotone hanno costituito un perfetto espediente di stile, indispensabili per affrontare le temperature poco indulgenti fino a rendere i sandali sfruttabili persino nel corso della stagione invernale.

Neri e alti fin sotto il ginocchio i calzettoni ad accompagnare i preziosi sandali gioiello di Jil Sander durante i defilé dello scorso ottobre, prontissimi a suscitare stupore ed insieme contrasto, mentre erano collant celesti e velate quelle abbinate ai sandali dorati targati Emporio Armani.

Total red, invece, è stata l’audace proposta di The Attico pensata per l’autunno/inverno appena trascorso, proposta portata avanti con una certa coerenza sia sopra che al di fuori delle passerelle: non è stato affatto insolito adocchiare le stesse fondatrici del brand, Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio, sfoggiare l’accoppiata sandalo con calzino presso eventi di rilievo così come nella vita di tutti i giorni, con tacchi a spillo e sandali slip on.

Questa volta le calze in oggetto erano delle collant rosse, spesse e coprenti, la scarpa una slingback scelta nella stessa tonalità contrassegnata da particolare trama a rete e borchie metalliche luminose. Un look che, nel complesso, grida avanguardia pura.

Sandalo con calzino: come le celebrities indossano la tendenza

E, se nei mesi freddi porre l’attenzione su di un accessorio altrimenti nascosto è stata una soluzione geniale per non rinunciare ad indossare quel favoloso paio di sandali accaparratosi grazie ai saldi di fine stagione, replicare la mossa non potrebbe essere ora la trovata ideale per iniziare ad esibire le proprie scarpe estive del cuore? Mentre ci state pensando le celebrities hanno già provveduto a fornire il proprio prezioso responso. Vediamo dunque come le star stanno usufruendo della tendenza.

Hailey Bieber

È trascorso appena qualche giorno dal dolce annuncio: Hailey Baldwin e Justin Bieber aspettano il loro primo figlio. La notizia è stata divulgata dalla amatissima coppia in grande stile, lo stesso che da sempre contraddistingue la modella e le conferisce il titolo indiscusso di fashion icon, almeno secondo la visione della Gen Z. Non a caso, infatti, Hailey sembra subire fortemente il fascino del trend dei sandali con calzino: gli scatti poco sopra la ritraggono in tenuta sportiva, con bermuda oversize e felpa (entrambi neri) abbinati ad un semplice top bianco. Ai piedi, invece, ecco spiccare un paio di ciabattine flat color cammello accompagnate da immancabili calze corte bianche.

La ragazza pare amare particolarmente la discussa tendenza, tanto da farla propria in più e più occasioni giornaliere. Eccola infatti munirsi della medesima combo per creare un outfit da giorno, completo di trench sabbia, shorts e top e, per finire, calzini bianchi e sandali granchio in nero.

Gilda Ambrosio

Ancora street style, ma questa volta in versione serale. Come prima detto Gilda Ambrosio si fa portatrice della tendenza in prima persona: in foto la vediamo esibire con fierezza un delizioso paio di sandali mules della sua collezione, dal tacco largo e squadrato in rosa shocking satin, accostati a pesanti calze in lana grigie. A chiudere il look uno slip dress lilla e una felpa grigia XXL, così come XXL è il bomber sportivo con maniche a contrasto.

Sophie Codegoni

Grandissima amante del connubio sandali con calzino la giovane Sophie Codegoni: l’ex gieffina ha trascorso l’intero inverno regalandoci più e più versioni della gettonatissima tendenza, in questo caso scegliendo un tailleur dotato di gonna nera con applicazione floreale 3D, blazer dal taglio maschile dello stesso colore e camicia bianca con cravatta. Sulle collant nere velate, poi, vediamo sovrapposti un paio di calzini grigi leggeri ed un sandalo stringato lucido dalla suola affusolata.

Non soddisfatta, l’ex tronista sceglie di indossare il fashion trend anche in total white: eccola infatti in una mise invernale, avvolta in un morbido abitino bianco panna in maglia con nodo frontale, fascia tra i capelli, collant coprenti bianche candide e sandali allacciati alla caviglia della stessa tonalità.