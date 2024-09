Fonte: Getty Images Caterina Balivo, Sveva Alviti e Emily Ratajkowski

Il Festival del Cinema di Venezia si è chiuso con la cerimonia di premiazione, che ha avuto luogo nella serata conclusiva della kermesse cinematografica, il 7 settembre 2024. Nel corso delle diverse serate, attrici e attori, dal calibro internazionale e non, hanno percorso il red carpet della manifestazione, mostrando dei look mozzafiato, ma non sono mancanti, nemmeno, tra i diversi protagonisti, gli scivoloni di stile.

Sveva Alviti, madrina promossa – Voto 10

Sveva Alviti è stata scelta per ricoprire il ruolo di madrina del Festival di Venezia 2024 e, fin dalla sua prima apparizione al Lido, l’attrice ha saputo mostrare il suo gusto in fatto di stile. Un solo scivolone durante il suo percorso nella kermesse cinematografica, con un abito verde trasparente che non le dava il giusto risalto, mentre, in tutte le restanti serate, Sveva Alviti ha saputo brillare con abiti da vera diva.

Fonte: Getty Images

Il look più bello della madrina è stato protagonista del red carpet della quarta serata e si trattava di un abito a sirena con spacco elegante sul davanti rosso fuoco, completamente ricoperto da lustrini brillanti. Il vestito presentava anche un taglio sulla scollatura e due applicazioni a forma di rosa sul seno.

Angelina Jolie non stona neanche in abiti invernali – Voto 9

Angelina Jolie ha illuminato il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, nel corso della seconda serata. L’attrice internazionale è apparsa stupenda, malgrado una scelta stilistica fuori stagione e piuttosto semplice. L’eleganza innata della star è trapelata dal suo look composto da un abito drappeggiato beije, che accompagnava le sue curve e si apriva, alla fine, in una leggera coda.

Fonte: Getty Images

Il vestito era accompagnato da un bolero in pelliccia in tinta, adornato da una spilla.

Emily Ratajkowski, chic e seducente – Voto 10

Emily Ratajkowski ha indossato, per il red carpet della quarta serata del Festival del Cinema di Venezia, un abito vintage, che sembrava disegnato apposta per lei. Il vestito, con taglio a sirena e profonda scollatura sia nella parte anteriore, che sulla schiena, aderiva perfettamente al suo corpo, esaltandone la figura.

Fonte: Getty Images

La bella modella ha rischiato con un colore verde acido non facile da portare ma ha vinto, risultando assolutamente bellissima.

Amal Clooney, la più romantica – Voto 9

Il red carpet del Festival del Cinema di Venezia è stato calcato anche da diverse coppie. Da Monica Bellucci e Tim Burton, che hanno aperto la manifestazione, ad Amal e George Clooney che, dopo dieci anni di matrimonio, sono apparsi più affiatati e belli che mai sul tappeto rosso della manifestazione cinematografica.

Fonte: Getty Images

La moglie dell’amato attore ha scelto un abito davvero particolare per l’importante passerella, perché era di color giallo pastello e con uno stile retrò. Il vestito, infatti, avevo un corpetto, che s’allungava fino ai fianchi e una gonna lunga e morbida animata da diverse balze. Amal Clooney ha saputo osare, apparendo, sempre, bellissima.

Julianne Moore il look da vera diva – Voto 9

Il Festival del Cinema di Venezia 2024 è stato arricchito dalla presenza di diversi divi internazionali, tra di loro, anche Julianne Moore, che ha scelto, per il red carpet della kermesse cinematografica, un look da vera star. Julianne Moore, infatti, ha indossato un abito a tunica, completamente ricoperto da paillettes color oro, con scollo profondo sul davanti.

Fonte: Getty Images

Un abito che, certamente, non si può indossare quotidianamente, ma che era perfetto per un’occasione importante come il red carpet di Venezia.

Rose Bertram si trasforma in opera d’arte – Voto 10

Il Festival del Cinema di Venezia è anche un’occasione per farsi notare a livello internazionale, scegliendo il giusto look e non incappando in degli scivoloni. L’abito scelto da Rose Bertram per la settimana serata della manifestazione cinematografica, certamente, non passava inosservato, ed era adatto a un red carpet internazionale.

Fonte: Getty Images

La modella, infatti, ha indossato una creazione unica, composta da una parte superiore dall’allure seducente, con scollo all’americana, cut out sull’addome e schiena scoperta e una inferiore assolutamente sorprendente. Il vestito, infatti, si apriva in una grande gonna ricoperta di evidenti fiori rossi.

Cate Blanchett, bellezza senza tempo – Voto 10

Cate Blanchett è stata protagonista di diverse serate del Festival del Cinema di Venezia 2024, mostrandosi, sempre, con look studiati, chic e mai banali. Così è stato anche nella terza serata, in cui l’attrice ha acceso la sua bellezza, illuminandosi con un abito candido.

Fonte: Getty Images

Il vestito, dal taglio morbido e con una leggera coda, era accompagnato da una mantella con balza in pizzo, che impreziosiva tutto l’outfit.

Jenna Ortega, l’abito in tulle vedo non vedo – Voto 9

Oltre alla madrina e a Rose Bertram, anche Jenna Ortega ha scelto un abito rosso per calcare il red carpet a Venezia. Il vestito riusciva a dosare, nella giusta misura, la seduzione e l’eleganza, essendo di tulle scarlatto ed essendo composto da una gonna vaporosa e da due ali di stoffa sulla scollatura.

Fonte: Getty Images

L’abito lasciava la schiena dell’attrice completamente scoperta e creava dei giochi di trasparenze nella gonna, per un effetto vedo non vedo molto seducente.

Nicole Kidman, la più originale – Voto 8

Nicole Kidman ha dovuto lasciare Venezia, senza ritirare il premio vinto, perché raggiunta da un grave lutto. Durante la sua partecipazione al Festival del Cinema, in ogni caso, l’attrice ha saputo lasciare il segno con un look davvero unico e originale.

Fonte: Getty Images

L’ex moglie di Tom Cruise, infatti, ha indossato una creazione di alta moda, composta, nella parte inferiore da una gonna dritta nera e, in quella superiore, da un bustier beije con collo alto in tulle e arricchito dalla stampa di diverse stelline nere.

Clara Soccini, giovane alla riscossa – Voto 8

Tra le italiane che sono riuscite a farsi notare, con un look né troppo semplice, né troppo osato, c’è Clara Soccini, che è stata a Venezia, per la serata d’apertura. La cantante ha scelto, per l’occasione, un abito rosa davvero particolare.

Fonte: Getty Images

Il vestito, infatti, era completamente trasparente nella parte superiore e decorato da ricami brillanti. Nella parte inferiore, invece, si apriva in una balza sui fianchi in tessuto con ondine e una gonna morbida con coda.

Sienna Miller fuori luogo, non classificata

Tra coloro che hanno fatto flop, al Festival del Cinema di Venezia, si trova, senza dubbio, Sienna Miller, che ha presenziato alla serata conclusiva della kermesse cinematografica, scegliendo un look che, purtroppo, non era per nulla adatto a una occasione del genere. L’attrice, infatti, ha indossato un abito completamente trasparente bianco con fiorellini ricamati, abbinandolo a uno shorts in tinta, che si vedeva in trasparenza.

Fonte: Getty Images

Il look era completato da una cintura metallica e da un paio di stivali di pelle neri, alti fino al ginocchio.

Mariacarla Boscono mal assortita – Voto 3

Anche Mariacarla Boscono ha abbinato un abito bianco e degli alti stivali in pelle neri, risultando, a sua volta, un po’ fuori luogo. Il vestito, in sé stesso, aveva un taglio interessante con coda posteriore, spacco profondo sulla gamba destra e scollatura morbida.

Fonte: Getty Images

Ma l’abito era decorato da alcune piume nere e accompagnato da una fascia per capelli con decori nella stesso materiale, che, invece, di arricchire l’outfit, hanno finito per peggiorarlo.

Raffaella Modugno troppo sexy – Voto 1

Raffaella Modugno ha portato il look più esageratamente sexy sul red carpet del Festival dei Cinema di Venezia 2024. La modella, infatti, ha indossato un abito nero che presentava uno spacco, che arrivava fino all’altezza della scollatura ed era chiuso sul fianco solo da una spilla gioiello.

Fonte: Getty Images

Il vestito, troppo osato, era in seta nera e, sulla spalla destra era arricchito da un grande fiocco nello stesso tessuto.

Sveva Alviti, l’unico passo falso – Voto 5

Sveva Alviti ha saputo mostrare la sua bellezza ed eleganza durate le diverse serate che l’hanno vista madrina del Festival del Cinema di Venezia 2024. Solo nel settimo tappeto rosso, l’attrice è stata protagonista di un passo falso, visto che ha scelto un abito troppo semplice e che non la valorizzava a pieno.

Fonte: Getty Images

Il vestito era completamente trasparente e in colore verde che sfumava da una tonalità chiara a quella più scura, nella parte inferiore. Il profondo scollo sul davanti e l’intimo in vista, le toglieva, però, qualche punto in fatto di stile.

Caterina Balivo, la scollatura esagerata – Voto 1

Anche Caterina Balivo non è riuscita a brillare nell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, scegliendo di sfilare con un abito di raso arancione.

Fonte: Getty Images

Il vestito aveva una scollatura troppo profonda e morbida e delle pieghe sull’addome che non donavano particolarmente alla bellissima conduttrice.