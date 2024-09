Festival di Venezia, pagelle settima serata: Taylor Russell oscura (9), Maryna iconico sbaglio (4)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, i look della settima serata: la rivincita di Patty Pravo e Alba Parietti

La Mostra del Cinema di Venezia 2024 ha saputo ancora una volta incantare, non solo per la qualità dei film in concorso ma anche per l’eleganza, lo stile e, a volte, l’audacia dei look sfoggiati sul red carpet. Venezia si conferma il palcoscenico perfetto per chi desidera lasciare un segno, un luogo dove il glamour incontra la creatività e dove le star internazionali si trasformano in icone di stile. Ma non tutte le scelte sono state all’altezza delle aspettative: alcune hanno incantato, altre hanno fatto discutere.

Rachel Weisz: la diva intramontabile – voto 8

Rachel Weisz è riuscita a portare a Venezia un’ondata di autentico glamour hollywoodiano. La scelta di un abito scintillante con scollatura a cuore, interamente ricoperto di paillettes, ha conquistato tutti. Le onde morbide e perfette, che richiamano lo stile della leggendaria Veronica Lake, e le labbra rosso scarlatto hanno fatto il resto. Rachel ha saputo incantare Venezia con la sua eleganza senza tempo. Il look, firmato da un grande nome della moda, è un omaggio ai fasti del cinema classico, ma con un tocco di modernità.

Tilda Swinton: il ritorno dell’icona di stile – voto 9

Tilda Swinton, dopo un’uscita forse meno brillante, ha riconquistato il red carpet veneziano con un look che ha ribadito il suo status di icona indiscussa. L’attrice ha scelto un abito bianco con collo alto, caratterizzato da un fondo asimmetrico che scivola con grazia sulla sua figura longilinea. L’unico tocco di colore, una pennellata di azzurro sui piedi, ha aggiunto una nota giocosa a un ensemble altrimenti impeccabile. Tilda ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di fondere eleganza e originalità in un perfetto equilibrio.

Georgina Rodriguez: eleganza semplice, ma efficace – voto 7

Georgina Rodriguez ha scelto Venezia per sfoggiare un look che unisce semplicità e raffinatezza. Per l’evento Diva e Donna, ha optato per un abito bianco con uno spacco laterale che esalta la sua figura, abbinato a un bustier drappeggiato che aggiunge un tocco di sofisticazione. La gonna leggera che accarezza il pavimento e le maniche svolazzanti completano un look che, pur nella sua semplicità, riesce a catturare l’attenzione.

Martina Stella: tendenza monospalla – voto 6

Il monospalla si conferma uno dei trend più amati del Festival di Venezia 2024, e Martina Stella lo ha interpretato con grande stile. Il suo abito, impreziosito da paillettes scintillanti e da un sensuale spacco, è stato uno dei più apprezzati della serata. Le paillettes, abbinate alla silhouette aderente dell’abito, hanno conferito al look una brillantezza che non è passata inosservata. Martina ha saputo interpretare con classe uno dei must-have di questa stagione, dimostrando ancora una volta la sua eleganza innata.

Maryna: un iconico sbaglio di stile – voto 4

L’influencer Maryna ha scelto di sfoggiare a Venezia un pezzo di storia della moda, il celebre abito jungle di Versace reso famoso da Jennifer Lopez. Tuttavia, la scelta si è rivelata infelice, risultando fuori luogo in un contesto che richiede eleganza e sobrietà. Ciò che poteva essere un omaggio audace si è trasformato in un look che, anziché brillare, ha fatto discutere per la sua volgarità.

Taylor Russell: eleganza oscura – voto 9

Taylor Russell ha sorpreso tutti a Venezia con un cambio di registro che ha abbandonato i look total white per abbracciare un’eleganza oscura e sofisticata. La giovane attrice ha optato per un abito total black con un copricapo che aggiunge un tocco drammatico. Gli inserti in pizzo e le scarpe a punta, anch’esse in pizzo, hanno completato un ensemble che ha saputo coniugare sensualità e mistero in un perfetto gioco di contrasti.

Philippine Leroy-Beaulieu: la maestra del midi dress – voto 8.5

Philippine Leroy-Beaulieu ha dimostrato a Venezia come un abito midi possa essere la scelta perfetta per il red carpet. Con il suo outfit firmato Erdem, ha incarnato un’eleganza discreta ma estremamente raffinata, che ha conquistato il pubblico. Il suo look era perfettamente in linea con l’atmosfera del Festival, capace di soddisfare le alte aspettative dei suoi fan senza mai risultare eccessivo.