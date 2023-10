Fonte: Getty Images Le coppie più belle del 2023 che ci fanno sognare

Bello, talentuoso e super carismatico. Harry Styles è uno dei cantanti più amati degli ultimi anni: partito nel 2010 come membro degli One Direction, nel 2017 ha deciso di prendere un’altra strada e iniziare una carriera da solista. La scelta di lasciare il gruppo con cui ha dato vita alla sua carriera non lo ha di certo fatto amare di meno dalle sue fan: sempre super seguito, il cantante continua ad avere una fanbase di tutto rispetto, anche tra le star. Da sempre considerato uno scapolo d’oro, ora Harry Styles pare essere innamoratissimo. Il cantante è infatti stato avvistato con quella che pare essere la sua nuova dolce metà: l’attrice canadese Taylor Russell.

Harry Styles, chi è la nuova fidanzata Taylor Russell

Harry Styles e Taylor Russell sembrano essere ufficialmente una coppia. La conferma arriva grazie ad alcune foto che hanno immortalato i due in una romantica passeggiata per Londra mano nella mano, più complici che mai.

Ma chi è la ragazza che ha rubato il cuore al bel cantante di Sign of the Times? Taylor Russel, classe 1994, è un’attrice canadese cresciuta a Toronto. Diventata popolare grazie al suo ruolo in Lost In Space, serie tv che è possibile vedere su Netflix, Taylor ha anche recitato in alcuni film come Mother Couch e Bones and All, film horror di Luca Guadagnino presentato alla settantanovesima Mostra internazionale del Cinema di Venezia e che vede l’attrice al fianco di Timothée Chalamet.

Una ragazza sicura di ciò che è e di quello che vuole per se stessa quando si parla di una relazione. In un’intervista a The Face ha dichiarato: “Non mi offrirò mai volontariamente a tutti i miei sentimenti. Sono una persona che, in modo fastidioso e complicato, ha bisogno che le cose le vengano chieste e tirate fuori per parlarne. Ma anche in quel caso mi chiedo: ‘Scusate, è troppo? È troppo?’ Quindi ho bisogno di un partner che lo faccia, altrimenti non funzionerà mai.”

Parlando del suo trasferimento a Londra, ha anche raccontato di aver cercato di mettere da parte le paure e di voler provare nuove esperienze, anche se queste potrebbero portare a soffrire per amore. “Ti sentirai ferito:questa è la tassa. La tassa su una vera relazione è la realtà che verrete feriti, proverete dolore, qualcosa andrà perso a un certo punto e va bene così. Ne vale la pena.”

Harry Styles e Taylor Russell: gli avvistamenti

La conferma della relazione tra Harry Styles e Taylor Russell arriva dopo alcuni mesi di voci ininterrotte sulla loro presunta storia d’amore: i due infatti sono stati avvistati insieme già parecchie volte, senza però avere una vera e propria conferma della loro storia.

A luglio l’attrice ha partecipato alla data di Vienna dello Styles’ Love on Tour: il giorno dopo pare che la coppia sia uscita insieme per godersi la città. Ma quella di Vienna non è l’unica data del tour a cui Taylor ha partecipato. Il 22 luglio 2023 è stata avvistata anche a quella di Reggio Emilia, l’ultima data della serie di concerti che il cantante ha deciso di concludere proprio in Italia. Un mese dopo, il 9 agosto, Harry ha deciso di stare accanto la bella attrice partecipando all’evento avvenuto al National Theatre di Londra per la prima di The Effect, lo spettacolo in cui Taylor Russell è la protagonista.

La passeggiata mano nella mano per le strade di Londra è solo l’ultimo avvistamento che conferma ufficialmente la storia tra i due.

Harry Styles, le relazioni più chiacchierate del bel cantante

Impossibile negarlo: Harry Styles, oltre a essere uno dei cantanti più amati degli ultimi anni, è anche bellissimo e molto ambito. Lo sanno le sue fan, ma anche alcune star dello show business che negli anni hanno ceduto ai corteggiamenti dell’ex cantante degli One Direction. Nonostante si consideri una persona molto riservata, la voce di Watermelon Sugar non è sempre riuscito a mantenere le sue relazioni lontane dai riflettori. Tra le sue storie d’amore, impossibile dimenticarsi di quelle con Taylor Swift e Olivia Wilde.

Era il 2012, e i fan più attenti avevano notato al collo della bella Taylor Swift un gioiello molto particolare: una collana con degli aeroplanini di carta molto simile a quella che Styles indossava frequentemente all’epoca. Le voci sono poi state confermate dai vari avvistamenti a New York. Una relazione durata solo una manciata di mesi, ma che ha permesso a entrambi di sfornate delle canzoni romanticissime che hanno fatto sognare i fan. Pare infatti che Style, Out Of The Woods e I Knew You Were Trouble di Taylor Swift parlassero proprio del suo ex. Anche i fan di Harry Styles si sono chiesti se alcune delle sue canzoni fossero ispirate alla loro relazione.

Anche l’ultima storia d’amore del cantante, quella con Olivia Wilde, è stata chiacchierata a lungo. I due si sono conosciuti a fine 2020 sul set del film di Don’t Worry Darling, ma sono stati fotografati per la prima volta insieme come coppia all’inizio del 2021. La bella protagonista di Dottor House ha sempre parlato benissimo del cantautore: “Per me è molto moderno, e spero che questo marchio di fiducia come maschio che Harry ha — davvero privo di tracce di mascolinità tossica — sia indicativo della sua generazione e quindi del futuro del mondo.”

La loro relazione è finita nel 2022, dopo due bellissimi anni insieme, per via dei rispettivi impegni che li tenevano lontani. Una chiusura razionale, amichevole e molto ponderata. Un amico della coppia ha raccontato qualche dettaglio a Page Six: “Hanno due agende completamente incompatibili. Questa è la relazione più duratura e seria che Harry abbia mai avuto. Sarà sempre grato a Olivia per quello che c’è stato tra di loro. Non potrà mai nutrire sentimenti negativi verso di lei. Lei vuole concentrarsi totalmente sui suoi figli e sul vivere e lavorare a Los Angeles, ma si vogliono ancora molto bene».