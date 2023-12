Harry Styles in crisi con Taylor Russell? L’indiscrezione

Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Sembra che i rumors non vogliano dare tregua a Harry Styles. Dopo i vari avvistamenti con Taylor Russell e lo shock per il suo drastico taglio di capelli, l’ex cantante degli One Direction torna sulla cresta del gossip. Il motivo? Secondo le indiscrezioni, potrebbe esserci aria di crisi tra il cantante e Taylor Russell.

Harry Styles e Taylor Russell sono in crisi?

Li avevano avvistati insieme moltissime volte, provocando rumors incessanti su una loro possibile relazione. Le ultime a ottobre 2023, mentre Taylor Russell e Harry Styles passeggiavano mano nella mano per Londra, poi stretti in un abbraccio durante il concerto degli U2 a Las Vegas. Situazione che, oltre a sembrare una conferma, ritraeva la coppia come affiatatissima. Ora, però, pare proprio che tra il cantante di As It Was e l’attrice di Bones and All le cose si siano raffreddate.

Le voci sono nate dopo che Taylor Russell, in occasione di un viaggio a Londra, ha alloggiato al Corinthia Hotel, sotto cui si sono appostati moltissimi paparazzi in attesa di un’apparizione di Styles. Apparizione, però, che non è mai avvenuta. Pare infatti che l’ex One Direction sia rimasto nella sua casa a nord della città. Una situazione che in molti hanno considerato strana, e che ha insinuato il dubbio nel cuore dei fan su una loro possibile rottura. Ad aggiungere carne al fuoco, le dichiarazioni di una fonte che, parlando col Sun, ha raccontato: “La relazione tra Taylor e Harry sembra essersi raffreddata mentre si destreggiano tra dei ritmi di lavoro frenetici. Taylor ha trascorso il suo soggiorno a Londra da sola in hotel invece che con Harry. La loro è stata una storia d’amore vorticosa, ma sono ancora giovani e a un punto cruciale della loro carriera. Hanno molto rispetto l’uno per l’altra e avevano programmato di trascorrere il Natale insieme.”

Harry Styles, le relazioni chiuse a causa degli impegni

Nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei due diretti interessati. Quello che è certo, però, è che, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte al Sun, la situazione sembra virare verso un’effettiva chiusura tra i due. Un altro colpo per Harry Styles, che non è nuovo alla fine delle sue relazioni per via dei troppi impegni lavorativi. Anche la sua ultima storia, quella con Olivia Wilde, era terminata per cause simili. I due si erano conosciuti a fine 2020 sul set del film Don’t Worry Darling, ma la loro relazione si è chiusa dopo due anni proprio a causa dei rispettivi impegni. Una situazione che non gli permetteva di passare abbastanza tempo insieme.

Fortunatamente, tra i due non sono sorti rancori: un amico della coppia, parlando di Styles e Wilde, aveva raccontato: “Hanno due agende completamente incompatibili. Questa è la relazione più duratura e seria che Harry abbia mai avuto. Sarà sempre grato a Olivia per quello che c’è stato tra di loro. Non potrà mai nutrire sentimenti negativi verso di lei. Lei vuole concentrarsi totalmente sui suoi figli e sul vivere e lavorare a Los Angeles, ma si vogliono ancora molto bene.” Staremo quindi a vedere se anche con Taylor Russell non potrà esserci un futuro per via dei ritmi troppo frenetici dei due.