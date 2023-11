Fonte: IPA Taylor Swift, i più strani oggetti lanciati sul palco

“Comunicare significa avere dei limiti sani e gentili” ha affermato decisa Taylor Swift durante il suo ultimo concerto a Buenos Aires, in Argentina. Mentre si esibiva al pianoforte, la cantante si è vista atterrare un oggetto lanciato sul palco da un fan in visibilio e non l’ha presa molto bene: “Mi piace che tu abbia comprato dei regali e questo è molto bello, ma per favore puoi evitare di gettarli sul palco”.

Per Swift, è una questione di sicurezza: “Mi fa davvero impazzire quando la roba viene gettata sul palco. Perché, se è sul palco, un ballerino può inciamparci sopra”. Chissà allora come avrebbe reagito la popstar se si fosse trovata di fronte la collezione di oggetti paradossali che, nel corso della storia, gli artisti si sono ritrovati lanciati addosso durante un concerto.

I più strani oggetti lanciati sul palco durante un concerto

L’incredibile collezione di Harry Styles

Tra gli artisti contemporanei, a vantare la più paradossale delle collezioni di oggetti lanciati sul palco, c’è senza dubbio Harry Styles. Ai tempi in cui cantava con gli One Direction, il cantante si ritrovò a beccarsi (sulla faccia del collega) un iPhone con attaccata dietro una chiave di casa e, da quando è solista, le cose sono andate sempre peggio.

Al punto che, oggi, ai concerti di Harry Styles la raccolta dei regali è uno dei momenti principali dello show e i fan fanno a gara a donare l’oggetto più inaspettato. Negli ultimi anni, sul palco di Styles sono arrivati: boa di piume di struzzo, cappelli da cowboy e bandiere del Pride. Ma anche delle crocchette di pollo ben cotte e – a causargli un colpo all’occhio – una valanga di caramelle ricoperte di zuccherini.

Il peggio a Richard Benson

Prima di Harry Styles ci fu Benson. Il musicista metal attua la stessa strategia di Styles: raccoglie gli oggetti, li commenta, ci scherza su e invita i fan a fare di meglio. I suoi ascoltatori, però, hanno gusti decisamente più bizzarri e il chitarrista si è trovato sul palco cibi andati a male, un pollo intero e persino uno scopino da bagno. Al punto che la sicurezza è stata costretta a installare una rete di sicurezza per proteggerlo dai rifiuti in arrivo dalla platea.

Gli animali sul palco

Se a Benson un pollo, a Liam Gallagher degli Oasis, un fan spagnolo ben pensò di lanciare un pesce. Lui non la prese benissimo, forse preferisce la carne, e pone bruscamente fine alla performance. Di tutt’altra pasta Ozzy Osbourne che entrò di buon diritto negli annali del rock quando, nel 1982, rispose al lancio di un pipistrello staccandogli la testa a morsi.

Persino la mamma sul palco

Restando in tema horror, si può star certi che la cantante Pink non dimenticherà mai la propria esibizione al British Summer Festival di Londra. Mentre era intenta a cantare uno dei suoi allegri brani, la popstar si vide arrivare ai piedi un sacchetto di plastica pieno di cenere. Si trattava dei resti della madre di una fan, forse grande appassionata della popstar. “Questa è tua madre? – ha chiesto Pink – Non so come mi sento a riguardo…” E nessuno, in realtà, sa come sentirsi a riguardo di questa surreale storia.