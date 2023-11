“Wet hair look”: la tendenza dei capelli bagnati ha contagiato le star

Harry Styles torna a far parlare di sé. Questa volta però, ad accendere i fan e a suscitare i commenti non sono le sue canzoni o la sua vita amorosa, ma il suo cambio di stile. Il cantante ex membro degli One Direction è stato avvistato al concerto degli U2 con un drastico taglio di capelli.

Harry Styles, il nuovo taglio suscita i commenti dei fan

Siamo sempre stati abituati a vederlo con il suo ciuffo di capelli iconico, bellissimo e alla moda. Ora, Harry Styles ha deciso di cambiare stile. Il cantante di As It Was si è presentato con il suo nuovo look al concerto degli U2 al Las Vegas Sphere, evento a cui ha partecipato insieme alla nuova fidanzata Taylor Russell e un gruppo di amici. Alcuni fan sono riusciti a immortalarlo in un video, che ora sta facendo il giro dei social.

I fan sono rimasti molto colpiti dalla scelta di stile di Harry, che ha deciso di rasarsi dando un taglio radicale a quei capelli tanto amati dai più. I commenti sui social non si sono fatti attendere: “Amo Harry Styles così tanto e difenderò tutto ciò che fa, ma questo taglio di capelli non è così, mi dispiace”, ha scritto su X, ex Twitter, una persona. “Come c**zo ti chiamerai Harry Styles senza capelli da acconciare?”, ha scritto un altro. “Una crisi di mezza età?”, e ancora: “Harry, togliti quel cappello pelato e non giocare con me“. Fortunatamente, moltissimi altri hanno invece apprezzato il cambio di capelli improvviso del cantante. “Ok, più guardo questo video, più caldo diventa il buzzcut, è l’effetto Harry Styles”, ha scritto un utente. “Wow, sembra più bello” ha detto un altro.

Non è la prima volta che Harry Styles fa parlare di sé per via dei suoi colpi di testa in fatto di acconciature. Nel 2020 il cantante aveva cambiato il suo taglio di capelli per le riprese di Don’t Worry Darling, film diretto dalla sua ex fidanzata Olivia Wilde. Anche in quel caso, i fan si erano scatenati, ma poi avevano continuato ad amarlo.

Harry Styles innamorato al concerto con Taylor Russell

Che il nuovo taglio di capelli di Harry Styles piaccia o meno ai suoi fan, pare proprio che la sua scelta non abbia fatto cambiare idea a Taylor Russell, la sua nuova fidanzata. Il cantante e l’attrice, secondo chi li ha visti insieme al concerto, sono apparsi più complici che mai. I due si sono goduti il concerto degli U2 rimanendo sempre abbracciati, scattandosi selfie dolcissimi e baciandosi per tutta la serata.

La coppia era stata avvistata insieme molto spesso per le strade di Londra, molto complici e innamorati. Il cantante, sempre molto riservato, non ha ancora postato nessuna foto ufficiale insieme all’attrice canadese. Questo nuovo amore arriva dopo l’ultima storia importante del cantante, quella con Olivia Wilde, finita nel 2022 dopo due anni insieme. Una chiusura amichevole, discussa e decisa insieme, che lascia intendere che tra i due ci sia ancora grande rispetto.