Taylor Russell, chi è la presunta nuova fiamma di Harry styles

Archiviata la relazione con Olivia Wilde, Harry Styles sembra esser pronto a ricominciare al fianco di Taylor Russell. L’ex One Direction è stato infatti immortalato nuovamente in compagnia della giovane attrice: non dei semplici scatti rubati, ma un’uscita pubbica che a molti è sembrata una vera e propria ufficilizzazione da parte dei diretti interessati. Ma chi è la donna che in così poco tempo è riuscita a restituire il sorriso ad Harry?

Un nuovo amore per Harry Styles

Chi aveva sperato si trattasse solo di un fugace flirt come con Emily Ratajkowski dovrà ricredersi: Harry Styles sembra avere intenzioni molto serie con Taylor Russell. I due si sono infatti presentati insieme al National Theatre alla prima dello spettacolo teatrale dell’attrice, “The Effect”, e hanno concesso il bis presenziando anche all’after party. Negli scatti diffusi dal Daily Mail, Harry e Taylor appaiono sorridenti ed affiatati, chiacchierando anche con James Corden, amico di lunga data del cantante britannico.

Si tratta del secondo ‘avvistamento’ per Styles e la Russell dopo le immagini di circa un mese fa a Vienna. In quell’occasione, la coppia era stata vista aggirarsi per le strade della capitale austriaca mano nella mano, ma nessuno dei diretti interessati aveva rilasciato dichiarazioni in merito. Con la diffusione delle immagini da Londra sembrano esserci davvero pochi dubbi: Harry e Taylor sono una coppia.

Chi è Taylor Russell

Se Harry Styles è uno dei cantanti più amati dalla Gen Z, Taylor Russell è invece uno degli astri nascenti del cinema internazionale. Classe 1994, l’attrice canadese ha recitato sia sul piccolo che sul grande schermo, oltre che a teatro. A regalarle la popolarità, è stata la serie fantascientifica di Netflix ‘Lost in Space’, ma sono state due pellicole a consacrarne il talento. Nel 2019 Taylor recita sia nell’horror psicologico ‘Escape Room’ che nel drammatico ‘Waves’, per cui riceve una nomination come Miglior Attrice non Protagonista agli Independent Spirit Awards.

Fonte: IPA

Anche Luca Guadagnino resta affascinato dall’interprete canadese, e la sceglie come protagonista del suo ‘Bones and All’ accanto a Timothee Chalamet. Proprio grazie al ruolo della cannibale Maren Yearly l’attrice viene premiata alla Mostra del Cinema di Venezia con il Premio Marcello Mastroianni, dedicato ai giovani esordienti. Ormai lanciata di diritto nel firmamento di Hollywood, Taylor Russell non ha mai accantonato la sua prima passione, il teatro, decidendo di tornare sul palcoscenico nei panni di Connie in ‘The Effect’ di Lucy Prebble.

Modella oltre che attrice, la Russell è un’apprezzata icona di stile, capace di scegliere outfit unici ed originali, lontani da quelli indossati sui red carpet dalle sue colleghe. In quanto alla sua vita sentimentale, invece, si sa molto poco, complice anche la giovane età e il desiderio di concentrarsi sul lavoro: “Io dell’amore, non ho ancora capito nulla. E non so nemmeno se sia possibile. Però se c’è una cosa che mi fa innamorare sono due occhi in cui sentirsi riconosciuti. In cui sentirsi a casa” ha dichiarato in una recente intervista a Vanity Fair. Chissà che quegli occhi non siano proprio quelli di Harry Styles…