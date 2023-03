Emily Ratajkowski, il bacio appassionato per le strade di Tokyo: il nuovo flirt

Fonte: IPA Emily Ratajkowski

Sembra proprio che sia nata una nuova coppia davvero inaspettata: la bellissima e affascinante modella Emily Ratajkowski è stata avvistata per le strade di Tokyo tra le braccia del noto cantante Harry Styles, ex dei One Direction. Ha già fatto il giro del mondo il video in cui i due si baciano appassionatamente: le immagini non lasciano spazio ai dubbi svelando così il mistero sul chiacchieratissimo flirt del cantante.

Emily Ratajkowski e Harry Syles, la coppia che non ti aspetti: il bacio appassionato

Né i fan della modella né quelli del cantante li avrebbero mai immaginati insieme, eppure Emily Ratajkowski e Harry Styles sono decisamente una coppia. Lo dimostrano le immagini diffuse dal Daily Mail e che nel giro di poche ore hanno fatto il giro dei social e dei siti di gossip di tutto il mondo, riprese anche dalla pagina Whoopsee: i due sono stati sorpresi per le strade di Tokyo intenti a baciarsi appassionatamente.

Il video – girato a pochi metri dalla coppia – li ha immortalati mentre si baciano e ballano in strada, senza curarsi di chi li circonda, persi nello sguardo l’uno dell’altra. Il filmato confermerebbe le voci riportate sul Mirror di qualche settimana fa, che attribuivano un nuovo flirt all’ex degli One Direction.

“Styles sta frequentando una persona ma sta facendo il possibile per mantenere la sua identità segreta dopo il circo creatosi intorno alla sua relazione con Olivia Wilde”, aveva riferito una fonte vicina al cantante ai microfoni del magazine. “Tutte le persone a lui più vicine sanno di questa storia d’amore. Le cose sono all’inizio ma sembrano procedere bene”. È evidente, a questo punto, che la persona con cui il cantante ha intrecciato una relazione sia proprio l’affascinante modella.

Emily Ratajkowski, è già finita con Eric André

Solo qualche settimana fa Emily Ratajkowski presentava su Instagram il suo nuovo fidanzato, con una foto senza veli condivisa nel giorno di San Valentino. Uno scatto che – com’è ovvio – aveva fatto il pieno di like e commenti, gonfiando ancora una volta gossip e pettegolezzi sulla vita sentimentale della modella.

Del resto da tempo le relazioni di Emrata (come si fa chiamare sui social) sono sulla bocca di tutti: Emily è infatti uscita da poco dal divorzio con il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, che sposato nel 2018 e che l’ha resa mamma per la prima volta di Sylvester nel marzo del 2021. I due si sono separati ufficialmente nel settembre del 2022, dopo che i tradimenti di lui sono usciti allo scoperto (non a caso i tabloid lo hanno definito un “imbroglione seriale, disgustoso”).

Ma Ratajkowski, prima di sposarsi aveva infuocato le pagine di gossip con altre relazioni: dal 2013 al 2014 era stata legata al designer Andrew Dryden, stilista della sua linea di costumi; poi nel 2017 aveva frequentato il produttore musicale Jeff Magid.

Dopo il divorzio si era vociferato di un flirt con Brad Pitt, mai confermato da entrambe le parti, per poi iniziare a frequentare Pete Davidson, tra gli autori del Saturday Night Live Show. Adesso nella vita della modella è arrivato Harry Styles: chissà se li vedremo presto insieme sui red carpet più importanti.