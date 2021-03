Emily Ratajkowski è diventata mamma: la prima foto del figlio

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Emily Ratajkowski è diventata mamma e su Instagram pubblica la prima foto del figlio Sylvester Apollo Bear. Il piccolo è frutto dell’amore della top model per il marito Sebastian Bear-McClard. L’annuncio della nascita è arrivato dal profilo social dell’attrice e modella che conta oltre 27 milioni di follower.

Emily ha pubblicato una foto in cui allatta il piccolo, svelando anche il nome del figlio. “Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra – ha scritto -. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nel mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita”. Per la top model si tratta del primo figlio, arrivato dopo le nozze a sorpresa con il produttore e attore Sebastian Bear-McClard a cui ha giurato amore eterno nel febbraio del 2018.

Nell’ottobre del 2020 in un’intervista a Vogue, Emily Ratajkowski aveva annunciato di essere incinta. In quell’occasione la top model non aveva voluto svelare il sesso del bambino in arrivo. “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta – aveva raccontato -, dopo le congratulazioni la loro prima domanda dopo è quasi sempre: ’Sapete se sarà maschio o femmina?’. A noi piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Le persone sorridono, ma questo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”.

In quell’occasione la modella aveva anche parlato del modo in cui stava affrontando la gravidanza: “I cambiamenti del mio corpo, chi sarà mio figlio. Di fronte a questo sono sorprendentemente indifesa – aveva svelato -. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia. La gravidanza è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte alla condivisione delle esperienze delle loro gravidanze. Alla fine in questa esperienza sono sola con il mio corpo”

A colpire non è solo la tenerezza della foto, ma anche il nome molto particolare che la modella ha scelto di dare al piccolo. Secondo alcuni fan il nome Sylvester Apollo sarebbe un chiaro richiamo a Sylvester Stallone e ad Apollo Creed, il pugile che sfida il protagonista nella saga di Rocky. Per altri follower invece si tratterebbe di un omaggio a un’antica divinità del sole. Resta un mistero pure Bear, si tratta infatti non solo del cognome del marito (o almeno di una parte), ma è anche il nome della nonna di Sebastian a cui è molto legato.