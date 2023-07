Emily Ratajkowski, l’abito trasparente ad alta seduzione perfetto per l’estate

Fonte: IPA Le più belle del mondo all’incredibile sfilata di Jacquemus a Versailles

L’ultimo look di Emily Ratajkowski su Instagram è l’ispirazione perfetta per l’estate, da indossare con un bikini per le serate in spiaggia, e non solo. La modella è una delle nostre preferite in fatto di fashion e di moda, e non potrebbe essere proprio altrimenti. I suoi nude look sono sempre spaziali, e per chi ama il genere, la Ratajkowski sa decisamente come rinnovare il trend, osando in base all’occasione. L’abito bianco trasparente è ad alta seduzione. E ci ha proprio conquistate.

Emily Ratajkowski, il nude look su Instagram

Se c’è uno stile amato da Emily Ratajkowski, è sicuramente il nude look. EmRata è una certezza in fatto di fashion: nell’ultimo post condiviso su Instagram, ha mostrato l’abito bianco trasparente con orlo asimmetrico, sfrangiato e foderato con balze-volant. Super scollatura, spalline sottili e un taglio in stile cut-out, come vuole il trend di oggi. Che dire? Sotto il vestito (quasi) niente: giusto la biancheria intima.

Ha sfoggiato questo vestito in occasione del White Party di Michael Rubin negli Hamptons. Codice di abbigliamento? Bianco, sì, ma con un pizzico di audacia. Il look è stato completato da una collana da tennis d’argento e anello abbinato, oltre che da una borsa con catenina in metallo. Make-up? Appena accennato: super glam, tra fard rosa e matita per il contorno labbra. Ai piedi, invece, sandali con cinturino in pelle.

“A volte devi indossare il vestito ed essere quella ragazza”, ha scritto su Instagram a corredo del post. Non c’è dubbio che la tendenza del nude abbia ormai conquistato tutti, star, vip e non. Nadek dress e nude look sono ovunque, sui red carpet e agli eventi più importanti. Un trend seguito dalle principali fashioniste e top model, tra cui anche Heidi Klum. Ci sembra eccessivo? Probabilmente per alcuni sarà sicuramente fin troppo audace, ma alla fine è la richiesta a dettare la tendenza.

Naked Dress, come è nata la tendenza

Il naked dress, in realtà, è un abito che si è affermato solo con il tempo. Nel passato, infatti, è stato definito quasi sovversivo: attraverso la moda, si lanciava un messaggio preciso, ovvero quello di affermare la libertà di vestirsi e di mostrarsi senza timori o pregiudizi. Oggi, però, siamo ben lontani da quel modo di intendere i nude look. Dobbiamo dirlo: c’è anche un po’ la gara a chi osa di più. Ma i giudizi mettiamoli da parte.

Non sono solo le star, però, a sfoggiare abiti super trasparenti: con le tendenze della primavera estate 2023, abbiamo avuto la possibilità di acquistare diversi capi per il nostro guardaroba. Ma chi è stata la prima a sfoggiare il naked dress? Cher. Sì, proprio lei, e in tempi non sospetti: esattamente nel 1974, per il Met Gala – da sempre legato agli eccessi. La jumpsuit di Cher è passata alla storia, e con il tempo le popstar hanno fatto il resto, da Rihanna a Jennifer Lopez. Pensiamo per esempio al Festival di Cannes, dove il nude look è stato il trend preponderante: alcuni esagerati, altri mozzafiato. E per noi quello di EmRata è decisamente ad alta seduzione.