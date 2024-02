Fonte: IPA Carl Weathers, l'Apollo di Rocky, è morto

È morto, all’età di 76 anni, Carl Weathers, ex campione di football americano e stella di Hollywood, passato alla storia per aver dato il volto ad Apollo Creed, arrogante e vincente pugile rivale e amico di Rocky Balboa nell’omonima saga cinematografica.

A dare la notizia è la famiglia dell’attore: “È morto pacificamente nel sonno giovedì 1° febbraio 2024. – hanno dichiarato i familiari – Carl era un uomo eccezionale e ha vissuto una vita straordinaria. Attraverso il suo contributo ai film, alla televisione, all’arte e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e in varie generazioni. È stato un amato fratello, padre, nonno, partner e amico”.

Carl Weathers, gli inizi da atleta

Carl Weathers è nato a New Orleans, Stati Uniti, il 14 gennaio del 1948. La passione per il cinema non fu innata in lui, da giovane Weathers puntava tutto sullo sport. Era forte, agile e atletico e si dedicò a diverse discipline. Il gioco in cui primeggiò fu il football, ex campione dell’NFL americano, giocò come professionista sia negli Usa che in Canada. E fu proprio il suo aspetto da campione che lo fece approdare sul grande schermo.

Indimenticabile Apollo Creed in Rocky

Il ruolo più famoso di Weathers è senza dubbio quello di Apollo Creed, co-protagonista della saga cinematografica ormai cult di Rocky, con Sylvester Stallone al centro della scena. Apollo era uno sportivo come lui, un giovane uomo tutto muscoli e determinazione. Un campione di pugilato della categoria pesi massimi, arrogante e presuntuoso tanto sul ring che nella vita vera. Un atleta duro e crudo, tutto d’un pezzo ma che, in fondo in fondo, nasconde un animo leale e uno spirito nobile. Tanto che, lungo i diversi episodi della mitica saga, Apollo, pur restando rivale in campo, si trasforma per Rocky da acerrimo nemico a uno degli amici più cari.

Non solo Rocky, la lunga carriera di Weathers

Seppur quello in Rocky fu senz’altro il suo ruolo più famoso, non fu di certo l’unico. La carriera da attore di Carl Weathers è lunga più di 50 anni e conta la partecipazione a pellicole che hanno fatto la storia e a un gran numero di serie televisive di gran successo. Con Stallone in Rocky, accanto all’altro macho del cinema, Arnold Schwarzenegger nell’action movie Predator. Mentre aveva al fianco lo scanzonato Adam Sandler nella commedia Un tipo imprevedibile.

Negli ultimi anni era tornata alla ribalta, e si era fatto conoscere anche dai giovanissimi, grazie alla serie The Mandalorian, tra le più popolari di Diseny+. Nella serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari, Carl Weathers era l’autorevole e saggio capitano Greef Karga, ex magistrato a capo di una gilda di cacciatori in cerca del Bambino.

I tre grandi amori di Carl Weathers

Negli ultimi anni, Carl Weathers era un sereno nonno single, ma da gran romantico l’attore nel corso della sua vita pronunciò il fatidico sì per ben 3 volte. La prima nel 1973, con Mary Ann Castle, da cui divorziò dopo 10 anni di amore e due figli: Jason e Matthew. L’anno dopo la rottura con la prima moglie, Weathers convolò a nozze con Rhona Unsell, al suo fianco fino al 2006. Appena un bienno, dal 2007 al 2009, è durato invece il matrimonio con la produttrice cinematografica Jennifer Peterson.