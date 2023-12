Fonte: IPA Kourtney Kardashian, le prime foto con Rocky

Conosciamo finalmente (o quasi) il tenero e delicato volto di Rocky, il primo figlio frutto dell’amore tra Kourtney Kardashian e Travis Baker. La coppia, a più di un mese e mezzo dalla nascita, ha postato su Instagram il primo ritratto di famiglia. Gli scatti sono dolcissimi.

Kourtney e Travis: ritratto di famiglia con Rocky

Nessuno scatto patinato, né alcun fotografo professionista (ingaggiato invece da Rihanna). La maggiore delle sorelle Kardashian e il marito musicista si sono affidati a un semplice autoscatto per i primi ritratti di famiglia con il neonato Rocky Thirteen, che prende il nome da un famoso chitarrista idolo del papà e dal suo numero portafortuna.

L’ambientazione è domestica, senza nessuna enfasi sulla location: gli occhi sono tutti su mamma, papà e il loro bebè. Nessun trucco, nessuna acconciatura, tutti e tre non indossano altro che una semplicissima felpa nera. Il “servizio fotografico”, insomma, è semplicissimo, casereccio e spontaneo. Unico vezzo è l’effetto vintage applicato alle foto.

Gli scatti sono i grandi classici dello stile newborn. L’intera famiglia teneramente riunita sul tappeto; la mamma intenta ad allattare il suo piccolo; un bacio del papà sulla fronte; le grandi mani di lui vicine a quelle piccole piccole del bebè e, infine, gli immancabili piedini del bimbo da poco arrivato al mondo.

Il ritorno sui social dopo la paura

Queste sono le prime foto che ritraggono la famiglia – che conta già al suo interno una folta squadra di ben cinque figli, tre di lei e due di lui – e arrivano dopo un lungo periodo di silenzio sui social media. Kourtney, così come tutti i Kardashian, ha trasformato la propria vita in reality show, ma riconosce quando è il bisogno di nascondersi per un po’.

La nascita del piccolo Rocky, che dovrebbe essere avvenuta la prima settimana di novembre, è arrivata dopo un grave intervento e concreti pericoli per la vita della mamma e quella del suo bambino. Così, dopo essere tornati a casa tutti e tre sani e salvi, l’imprenditrice e il marito musicista hanno preferito dire addio ai social e concentrarsi sul nuovo arrivato.

Il volto di Rocky è sempre coperto

Kim Kardashian pensa che la sorella maggiore abbia perso la testa per colpa della relazione con Baker. In realtà, Kourtney sembra a dir poco lucida e centrata e il primo segnale del suo buon senso è la scelta di non mostrare mai il volto del bambino. Il visino è sempre coperto e i tratti non sono mai visibili nelle foto postate sul suo profilo Instagram da 224 milioni di follower.

Niente sharenting per la Kardashian senior, che si tiene lontana dall’esposizione al pubblico ludibrio dei propri piccoli, e riesce comunque a tenere alta l’attenzione di milioni e milioni di seguaci.