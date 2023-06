Kourtney Kardashian incinta in mini-bikini mostra il pancione su Instagram

Fonte: IPA Kourtney Kardashian e Travis Barker dopo le nozze: la villa da sogno sulla spiaggia

L’estate più dolce per Kourtney Kardashian. La socialite americana, che qualche giorno fa ha rivelato di essere in attesa di un figlio dal marito Travis Baker, sta vivendo un periodo particolarmente sereno, e non fa nulla per nasconderlo. Circondata dall’affetto della sua famiglia, la maggiore delle sorelle Kardashian si è concessa una rilassante giornata in piscina, condividendo con i suoi fan uno scatto in bikini che è un vero e proprio elogio alla sua dolce attesa. Un’ottima ispirazione per tutte le future neomamme che non vogliono rinunciare a sentirsi femminili e sensuali.

Il bikini da sogno di Kourtney Kardashian

Complici le torride temperature estive della California, Kourtney Kardashian ha deciso di concedersi un po’ di refrigerio trascorrendo qualche ora in piscina con la figlia Penelope Disick. E, per la gioia dei suoi oltre 200 milioni di follower su Instagram, ha ben pensato di documentare l’esperienza con un post sui social dall’emblematica didascalia “sweet summer”. Più che la bellissima spa in cui l’influencer ha deciso di rilassarsi, tuttavia, a catturare e sorprendere è stato lo splendido bikini sfoggiato con orgoglio dalla sorella maggiore di Kim Kardashian.

La socialite ha scelto un due pezzi color verde mela a triangolo, completato da un mini slip con laccetti sui fianchi. Una scelta audace che ha messo in evidenza le floride curve di Kourtney e il pancione che cresce a vista d’occhio. Insomma, come molte altre star prima di lei, da Rihanna a Paola Turani, le vip scelgono sempre più spesso di esibire fieramente la propria gravidanza, non mortificandosi con outfit antiquati e coprenti, ma valorizzando la propria fisicità da (quasi) neomamme.

Una giornata in piscina

Immersa in un suggestivo patio incorniciato da palme e piante grasse, la Spa house scelta da Kourtney Kardashian è un luogo perfetto per concedersi qualche ora di relax. Perfettamente a proprio agio tra raffinati lettini prendisole e tavoli da ping pong, l’ereditiera americana di origine armena si ripara dal sole dietro un paio di futuristici occhiali neri. E trova anche il tempo per qualche selfie. Poco più in là, la figlia Penelope di 10 anni, al relax sotto l’ombrellone con mamma, sembra preferire una nuotata e qualche gioco in acqua.

Kourtney e Travis, una famiglia allargata

Kourtney Kardashian, 44 anni, ha rivelato la scorsa settimana di essere in attesa del primo figlio dal marito Travis Baker. Lo ha fatto in modo molto originale, rendendo omaggio al videoclip di “All the small things” dei Blink 182, band del compagno. Dotata di invidiabile sense of humor, Kourtney si è presentata ad un concerto del gruppo con un cartello recante la scritta “Travis, I’m pregnant” (Travis, sono incinta).

Non si tratta del primo figlio per la bella influencer e imprenditrice, che ha già tre bambini con il primo marito Scott Disick: Mason Dash, 13 anni, Penelope, 10 anni, e Reign Aston, 8 anni. Anche Travis Barker è già papà di due bambini nati da una precedente relazione: Landon (19 anni) e Alabama (17). Una famiglia allargata, in pieno stile Kardashian, che potrebbe, perché no, regalare nuovo materiale per un reality.