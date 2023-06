Kourtney Kardashian in dolce attesa: l’annuncio a sorpresa durante il concerto

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Kourtney Kardashian è incinta. La notizia, giunta a qualche mese dall’annuncio dello stop alla procedura di fecondazione in vitro, ha sorpreso persino suo marito Travis Barker che ha interrotto la sua performance sul palco dei Blink-182 per correre da lei, raggiante sotto il cartello nel quale è comparsa una frase inequivocabile: “Travis, sono incinta!”. Quando nascerà il piccolo? Difficile prevederlo adesso, ma ora il sogno è finalmente destinato a diventare realtà.

È apparso decisamente frastornato ma non poteva essere diversamente. Non appena si è accorto del cartello che sua moglie gli ha sventolato di fronte, il batterista dei Blink-182 ha fermato la sua esibizione sul palco per raggiungerla e stamparle un bacio romantico, sotto gli occhi emozionati di tutti. La coppia desiderava un figlio da molto tempo e stavano provando a diventare genitori da mesi. A dicembre, lei aveva rivelato di aver interrotto la procedura di fecondazione artificiale, che le avrebbe causato una profonda depressione.

Kourtney Kardashian è già mamma di tre figli: Mason, Penelope e Reign, che ha avuto dall’ex fidanzato Scott Disick. Anche lui è già papà di due ragazzi: Landon di 19 anni e Alabama di 17, entrambi avuti dalla sua ex moglie Shanna Moakler. Si tratta quindi del sesto figlio per la loro grande famiglia, che finalmente ha potuto rivelare al mondo di essere in attesa di un bambino.

La storia d’amore tra Kourtney Kardashian e Travis Barker

10 anni d’amicizia nei quali nessuno dei due avrebbe mai pensato che l’epilogo sarebbe stato il matrimonio. Hanno infatti capito, solo col tempo, di essere fatti l’uno per l’altra e che – sì – quel sentimento poteva trasformarsi in qualcosa di molto più profondo. Il matrimonio è arrivato nel 2022, dopo appena due anni di fidanzamento, con festeggiamenti che si sono estesi praticamente per tutto il mondo.

La prima cerimonia si è tenuta a Santa Barbara, nel maggio 2022, prima di volare in Italia per le nozze vere e proprie che hanno celebrato nella villa di Dolce&Gabbana a Portofino. Alle celebrazioni erano presenti parenti e amici, indimenticabile l’abito di lei, soprattutto il velo, con un evidente ricamo recante il viso della Madonna.

Nei mesi successivi al matrimonio, Kourtney Kardashian aveva raccontato tutte le difficoltà del suo percorso per concepire un bambino. Come raccontato in The Kardashians, sarebbero stati i medici a condurli sulla strada della fecondazione in vitro, esperienza che lei ha finito per definire “orribile”. I farmaci per indurre la menopausa le avrebbero infatti causato un aumento di peso e una conseguente depressione. Da qui, la decisione di bloccare il trattamento che stava andando avanti da 10 mesi per concentrarsi su se stessa e sul suo matrimonio.

Aveva inoltre spiegato di aver congelato gli ovuli: “Quando avevo 38 o 39 anni tutti mi spingevano a farlo e la maggior parte dei miei non è sopravvissuta perché gli ovuli sono una sola cellula e nessuno di loro è arrivato alla fase embrionale”. Kourtney Kardashian sapeva bene che questo non le avrebbe garantito di poter concepire un altro bambino, ma – ora – la sua perseveranza è stata premiata.