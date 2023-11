Fonte: IPA Kourtney Kardashian e Travis Barker dopo le nozze: la villa da sogno sulla spiaggia

Alla fine i pettegolezzi si sono rivelati fondati: così come ipotizzato dalla stampa americana, Kourtney Kardashian è diventata mamma in gran segreto qualche settimana fa in una clinica di Los Angeles. La conferma è arrivata grazie ad un certificato di nascita, in cui sono ben visibili data del parto e nome del bebé, il primo nato dal matrimonio tra l’influencer e il musicista Travis Barker.

Come si chiama il figlio di Kourtney e Travis

La stampa americana aveva già ipotizzato che la nascita del quarto figlio di Kourtney Kardashian, il primo con il secondo marito Travis Barker, fosse avvenuta in gran segreto in una famosa clinica di Los Angeles. A suggerirlo, diverse testimonianze e alcuni scatti che ritraevano il futuro papà e Kylie Jenner, sorella di Kourtney, nei pressi del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. A distanza di alcune settimane, è arrivata la conferma tanto attesa: il magazine People ha infatti ottenuto il certificato di nascita del bebé.

Il documento riporta sia il giorno di nascita del piccolo che il nome di battesimo scelto dalla coppia: il piccolo Rocky Thirteen Barker è venuto al mondo lo scorso 1 Novembre. Un giorno dopo la data prescelta da Kourtney e Travis, che avrebbero programmato il parto per il 31 Ottobre, in concomitanza con la festa di Halloween. I fan tuttavia, non sono rimasti molto sorpresi: in numerose occasioni, il musicista dei Blink 182 aveva ‘spoilerato’ la scelta del nome di battesimo, motivando anche il perché.

“Rocky George era il chitarrista dei Suicidal Tendencies, e 13 è il numero migliore di sempre. Anche l’omonimo film con Sylvester Stallone, il più grande di sempre sulla boxe, mi ha dato una grande ispirazione” aveva dichiarato Travis in un’intervista. Un appellativo che deve aver trovato anche l’appoggio anche di Kourtney, nonostante la socialite non si sia mai espressa pubblicamente sulla scelta come suo marito.

Una gravidanza difficile

Per Kourtney Kardashian, 44 anni, si tratta del quarto figlio. Ma la gravidanza per la bella influencer non è stata tutta rose e fiori: qualche mese fa, infatti, la sorella maggiore di Kim si era sottoposta ad un‘operazione urgente per salvare il suo bambino, che stava rischiando la vita. Un grande spavento, fortunatamente sventato grazie al tempestivo intervento dei medici, pubblicamente ringraziati dalla futura mamma con un post sui social: “Sarò sempre grata ai dottori per aver salvato la vita del nostro bambino. Da persona che ha avuto tre gravidanze molto facili in passato, non ero preparata alla paura della chirurgia fetale urgente” aveva scritto Kourtney.

Ed oggi, a distanza di qualche mese da quello spiacevole episodio, la socialite e il batterista del Blink 182 possono finalmente stringere tra le braccia il bebè, che va a completare la famiglia ‘allargata’ dei due vip. Kourtney ha infatti già tre bambini con il primo marito Scott Disick: Mason Dash, 13 anni, Penelope, 10 anni, e Reign Aston, 8 anni. Mentre Travis Barker è già papà di due bambini nati da una precedente relazione: Landon (19 anni) e Alabama (17). E’ probabile che tutti si ritrovino, in modo più o meno marginale, tra i protagonisti della nuova stagione di Al passo coi Kardashian, come da tradizione per Kim & family.