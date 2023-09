Paura per Kourtney Kardashian incinta: operata d’urgenza per salvare il bambino

Fonte: IPA Kourtney Kardashian e Travis Barker dopo le nozze: la villa da sogno sulla spiaggia

Giorni di paura per Kourtney Kardashian, che si è sottoposta a un’operazione chirurgica urgente per salvare la vita del bambino che aspetta con Travis Barker, batterista dei Blink-182. Ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, dove ha raccontato questi momenti di forte tensione. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio e ha ringraziato i medici per l’intervento tempestivo, così come il marito, Travis, che ha annullato le date del tour per stare vicino a lei in ospedale.

Kourtney Kardashian operata d’urgenza per salvare la vita di suo figlio

Nei giorni scorsi si è parlato del ricovero di Kourtney Kardashian: nessuno, però, avrebbe mai potuto immaginare il dolore e la paura. Il 1° settembre, infatti, i Blink-182 hanno annunciato che Travis Barker avrebbe lasciato il tour della band per occuparsi di una questione familiare urgente, rinviando così gli spettacoli di Belfast, Dublino e Glasgow. La coppia aveva annunciato di essere in attesa del figlio a giugno con una meravigliosa sorpresa durante il concerto dei Blink-182.

Su Instagram, la Kardashian ha rotto il silenzio su quanto le è accaduto nei giorni scorsi, al terzo trimestre di gravidanza, con un post dalla delicatezza unica. “Sarò sempre grata ai dottori per aver salvato la vita del nostro bambino. Sono eternamente grata a mio marito, che si è precipitato al mio fianco dal tour per essere con me in ospedale e prendersi cura di me dopo, la mia roccia. E a mia madre, grazie per avermi tenuto la mano in questo momento”, così ha scelto di iniziare il post su Instagram.

“Da persona che ha avuto tre gravidanze molto facili in passato, non ero preparata alla paura della chirurgia fetale urgente. Non credo che chi non ha vissuto una situazione simile possa comprendere la sensazione di paura. Ho una nuova comprensione e rispetto per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini in gravidanza”.

Le dimissioni dall’ospedale: come sta oggi

“Uscire dall’ospedale con il mio bambino nella pancia e al sicuro è stata la benedizione più vera”. Ha concluso così il post su Instagram e, secondo il Daily Mail, la Kardashian sta “meglio” ed è tornata già a casa. Un insider ha raccontato a People che la star del reality Al passo con i Kardashian è stata fotografata dopo aver lasciato l’ospedale nella zona di Los Angeles insieme al marito Travis Barker.

“Si sente meglio. Anche lei è felice di riavere Travis a casa”. Prima della partenza per il tour, Barker e la Kardashian sono stati avvistati in spiaggia, durante una passeggiata romantica. Nulla lasciava presagire quanto poi avvenuto in seguito. Alla fine, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio: ora è il momento del riposo, di avere al proprio fianco gli affetti più cari e attendere la data del parto, che non è ancora stata svelata. Sotto al post, naturalmente si è riversata un’enorme ondata di affetto per Kourtney e Travis, sia da parte dei fan che delle celebrità. “Sono felice che tu e il bambino stiate bene e al sicuro”, o ancora: “Vi penso, ragazzi.