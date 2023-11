È arrivato un nuovo erede ad ampliare la già ricca (in tutti i sensi) dinastia dei Kardashian. La maggiore delle sorelle più famose della tv è diventata di nuovo mamma, mettendo alla luce il primo figlio nato dall’unione con il marito musicista Travis Baker. Ancora nessuna foto ufficiale del bebè, ma è già stato svelato il nome che, come si poteva immaginare, non ha nulla di comune.

Kourtney Kardashian mamma per la quarta volta

Qualche giorno fa, diffusa inizialmente dal magazine TMZ, girava fosse che Kourtney Kardashian si trovasse in una clinica di Los Angeles, in compagnia del marito Travis Barker e della sorella Kilie Jenner, per dare alla luce un nuovo bebè. Erano solo voci, ma era fondate. Oggi, è ufficiale: il 4 novembre è nato il primo figlio della tanto contestata coppia – la loro unione non piace alle sorelle di lei, dicono l’abbia cambiata in peggio.

Nel nome l’omaggio a Stallone

Ma cosa importa cosa pensano gli altri, l’ereditiera 44enne e il batterista dei Blink 182, che di anni ne ha 47, non potrebbero essere più felici. Felici e originali: il nome del nascituro è Rocky Thirteen. Rocky dall’arcinoto Rocky Balboa, il mitico pugile interpretato al cinema da Sylvester Stallone. E Rocky come il George dei Suicidal Tendencies, tra le band preferite del neopapà. È al papà che si deve anche la scelta di Thirteen, perché tredici è il suo numero fortunato.

Torna il sereno dopo una gravidanza difficile

Il bambino e la mamma stanno bene, seppur non sia stata una gravidanza facile. Qualche settimana fa, Kourtney Kardashian è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza, in rischio c’erano la vita del bambino e quella della mamma. C’è chi, malignamente, ha criticato la sua scelta di diventare di nuovo madre a 44 anni, ma alle male lingue la Kardashian ha risposto: “Come osate mettere in discussione il progetto di Dio?”.

In un’intervista a Vanity Fair, ha spiegato: “È così che vedo questa gravidanza, che infatti è arrivata quando sia io che Travis non ci pensavamo neanche più e un anno dopo aver smesso di provare con la fecondazione assistita”. La gravidanza è arrivata dopo numerosi tentativi falliti di fecondazione in vitro.

La famiglia allargata di Kourtney e Travis

Il piccolo Rocky Thirteen sarà il sesto bambino della coppia Kardashian-Barker. Kourtney, porta con sé tre figli dalla precedente relazione con Scott Disick: Mason, Penelope e Reign. Due sono, invece, i figli di Travis Barker nati da due diverse relazioni: Alabama e Atiana. Le foto del nuovo arrivato non sono ancora state diffuse sui social ma, conoscendo il ben scarso riserbo della mamma (che aveva annunciato la dolce attesa con un grande cartellone durante un concerto del marito) non dovremo aspettare molto prima di poter ammirare il dolce visino di Rocky.

Chissà invece se vedremo presto il piccolo anche tra le braccia della zia Kim, ultimamente ai ferri corti con la sorella, rea di averle copiato l’idea del matrimonio italiano allietato dalla voce di Andrea Bocelli e di essersi “egoisticamente” allontanata dalla famiglia.