Fonte: IPA Kourtney Kardashian e Travis Barker dopo le nozze: la villa da sogno sulla spiaggia

Abituata a vivere sotto i riflettori insieme alle sue sorelle, Kourtney Kardashian avrebbe invece scelto la via del riserbo assoluto per la nascita del suo quarto figlio. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate dai tabloid d’Oltreoceano, l’influencer avrebbe dato alla luce in gran segreto il bebé, frutto della relazione con Travis Barker. E gli indizi a sostegno della tesi sono piuttosto numerosi…

Kourtney Kardashian, mamma in gran segreto?

Kourtney Kardashian potrebbe aver dato alla luce in segreto il suo quarto figlio, che dovrebbe chiamarsi Rocky, in un ospedale di Los Angeles. A lanciare l’indiscrezione è stato il magazine TMZ, al quale diversi utenti hanno segnalato la presenza dell’influencer americana al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles lo scorso lunedì. A confermare la tesi, ci sono anche degli scatti che vedono il marito della star, Travis Barker, e la sorella Kylie Jenner nei pressi della stessa struttura ospedaliera, solitamente scelta dalle Kardashian per dare il benvenuto ai loro bebé.

Se dalla famiglia non hanno voluto lasciare nessun comento in merito, diverse fonti hanno invece confermato che la data del parto, che dovrebbe essere indotto, è prevista per la settimana corrente. C’è di più: Kourtney e Travis avrebbero scelto come giorno di nascita del bambino il 31 Ottobre, in concomitanza con la festa di Halloween. Insomma, gli indizi sembrano portare tutti nella stessa direzione, e manca solo la conferma dei diretti interessati. Potrebbe comunque non volerci molto prima che, come nelle migliori tradizioni, l’ereditiera e il batterista dei Blink 182 diffondano l’annuncio sui social.

Kourtney, torna il sereno dopo il grande spavento

Solo lo scorso mese, Kourtney Kardashian aveva dovuto fare i conti con una brutta avventura. L’ereditiera si era sottoposta ad un’operazione d’urgenza per salvare il suo bambino, che stava rischiando la vita. Nonostante il grande spavento, l’intervento era fortunatamente ben riuscito, come aveva spiegato la futura mamma sui suoi social: “Sarò sempre grata ai dottori per aver salvato la vita del nostro bambino. Da persona che ha avuto tre gravidanze molto facili in passato, non ero preparata alla paura della chirurgia fetale urgente. Non credo che chi non ha vissuto una situazione simile possa comprendere la sensazione di paura. Ho una nuova comprensione e rispetto per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini in gravidanza”. Insomma, qualora la nascita di Rocky fosse confermata, ci sarebbero ancora più motivi per festeggiare.

La famiglia allargata di Kourtney e Travis

Kourtney Kardashian, sorella maggiore di Kim, e Travis Barker hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio la scorsa estate. Per ufficializzare la sua gravidanza, la socialite aveva reso omaggio al videoclip di “All the small things” dei Blink 182, band del compagno: in quell’occasione, Kourtney si era presentata ad un concerto del gruppo con un cartello recante la scritta “Travis, I’m pregnant” (Travis, sono incinta).

Fonte: ANSA

La nascita di Rocky, che potrebbe essere confermata nelle prossime ore, va ad ‘allargare’ ulteriormente la neo-famiglia.La bella influencer e imprenditrice ha infatti già tre bambini con il primo marito Scott Disick: Mason Dash, 13 anni, Penelope, 10 anni, e Reign Aston, 8 anni. Anche Travis Barker è già papà di due bambini nati da una precedente relazione: Landon (19 anni) e Alabama (17).