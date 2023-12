Fonte: Ufficio stampa House of Kardashian

In tanti si chiedono per quale ragione le Kardashian siano famose. È per alcuni un modo per attestare la propria superiorità rispetto a un certo tipo di spettacolo. Ad ogni modo, però, questa famiglia fa parlare di sé da più di un ventennio e non intende smettere.

Un vero e proprio fenomeno sociale, da studiare. Quanto realizzato e ottenuto offre uno specchio sulla nostra società e sul mondo dell’intrattenimento. In entrambi i casi abbiamo assistito a delle rivoluzioni, delle quali questa famiglia ha fatto parte, innegabilmente. Ora è pronta a tornare con un racconto inedito, House of Kardashian, che trova spazio su Sky Documentaries, in esclusiva sabato 9 dicembre. Sarà però possibile recuperare il tutto anche in streaming e on demand, grazie alla piattaforma NOW e al decoder Sky.

House of Kardashian: cosa aspettarsi

Appuntamento fissato per le ore 21,15 di sabato 9 dicembre, per chi volesse gustarsi i tre episodi previsti da questa miniserie evento, uno dopo l’altro, alla prima chance disponibile. Una produzione che si avvale di contributi esclusivi, offrendo la parola a chi è più vicino a quello che negli anni è stato spesso definito il “clan Kardashian”.

Lo sguardo è rivolto principalmente su tre membri particolarmente influenti della famiglia. Parliamo di Kris Jenner, Kim Kardashian e Kylie Jenner. Questa docuserie si pone come obiettivo l’analisi della loro ascesa. Al termine di questa visione nessuno dovrà più chiedersi perché mai si parli così tanto di loro e cosa hanno fatto per essere famosi.

Approfondita analisi della loro influenza nel mondo dello spettacolo, della moda, del makeup e non solo. Alle spalle di tutto questo glamour e di questi riflettori, però, ci sono numerose ombre. Esiste un prezzo da pagare per essere tra le donne più famose del pianeta. Come detto, spazio anche ad alcune testimonianze molto rilevanti, di persone che hanno vissuto da vicino il fenomeno. Tra loro soprattutto Caitlyn Marie Jenner, che della famiglia è un membro cardine. Alla nascita William Bruce Jenner, è stata l’ex marito di Kris e, con coraggio, ha accettato le luci del mondo su di sé durante il suo percorso di transizione.

I tre episodi di House of Kardashian

La serie House of Kardashian è diretta da Katie Hindley, che ha scelto di concentrarsi sul percorso di Kris, Kim e Kylie verso fama, ricchezza e notorietà. Attraverso le tre puntate si raccontano non soltanto tre personalità ben differenti ma, al tempo stesso, epoche e percorsi dalle mille sfumature.

La giovinezza di Kris Jenner si è consumata in tutt’altra fase. La sua notorietà è di fatto interconnessa a uno degli eventi di cronaca più noti sul pianeta, il caso OJ Simpson. Il suo primo marito, Robert Kardashian, era infatti legato da un rapporto personale con l’ex campione di football americano e attore. Decise dunque di prendere parte alla sua difesa in un caso a dir poco controverso. Una nazione spaccata, che di fatto diede un breve sguardo a parte di quella famiglia.

In seguito il matrimonio con Bruce Jenner ha di certo acceso nuovi riflettori ma, a dirla tutta, a trascinare la famiglia nel mondo dello spettacolo è stata Kim Kardashian. Nel documentario si farà anche riferimento al famigerato sextape, che ha segnato una crepa e un punto di svolta doloroso per lei. Ultimo episodio, infine, rivolto a Kylie, in grado di ritagliarsi il suo spazio in una famiglia tanto in vista. Un’impresa non di poco conto, così come l’impero che è riuscita a creare, tramutandosi in una delle donne più ricche al mondo.