Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Nonostante non sia più parte della Royal Family, Meghan Markle continua a destare molta curiosità. In molti si chiedono che progetti ci siano nel futuro prossimo della moglie del principe Harry, che nell’ultimo periodo ha limitato le sue apparizioni ad eventi ed impegni benefici. Una risposta potrebbe arrivare dalla sua amicizia con Kim Kardashian: stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la Duchessa del Sussex potrebbe prendere parte al reality show dell’influencer e delle sue celebri sorelle.

Meghan Markle e quell’amicizia con le Kardashian

Da quando ha lasciato Londra insieme a suo marito Harry, Meghan Markle è tornata alla sua vita di sempre in California. Ma se per quanto riguarda il matrimonio tutto sembra procedere a gonfie vele, in molti si chiedono cosa sarà del futuro professionale della Duchessa: negli scorsi mesi si era parlato di un possibile ritorno alla recitazione, e le ultime indiscrezioni sembrano in parte confermare questa ipotesi. Stando ai tabloid britannici, Meghan non tornerà in un sequel di ‘Suits’, ma potrebbe fare il suo ingresso nel mondo dei reality.

Fonte: Getty Images

Ultimamente, infatti, la Markle è stata avvistata in compagnia delle Kardashian in numerosi eventi, e secondo il Mirror non si tratterebbe di incontri casuali: Meghan potrebbe infatti prender parte ad una puntata del reality show ‘Al passo coi Kardashian’, incentrato proprio sulla vita di Kris Jenner e delle sue famosissime figlie. “Non è un caso che le Kardashian si muovano nella stessa cerchia di Meghan. E’ un piano per avvicinare le due famiglie, ma Kris non vuole insistere troppo al momento” ha dichiarato una fonte al tabloid.

Le trattative – secondo l’insider – sarebbero ancora all’inizio, per cui è presto per cantar vittoria, ma l’opportunità sarebbe molto ghiotta: “Anche se fosse solo un cameo sarebbe una grande conquista per Kris, soprattutto da un punto di vista economico”. Il team di Harry e Meghan avrebbe anche rassicurato la mamma di Kim Kardashian sulla disponibilità dei due ex reali ad apparire nello show, spiegando che non ci sarebbero particolari ostacoli. Insomma, i fan della star di Suits potrebbero presto rivedere la propria beniamina sul piccolo schermo, e chissà che non sia l’inizio di un nuovo percorso professionale.

Il futuro di Meghan tra Harry e Hollywood

Si è molto parlato del futuro professionale di Meghan Markle e di suo marito Harry dopo l’addio alla Royal Family. Le ultime apparizioni dei due riguardano la partecipazione agli Invictus Games in Germania, evento che li vede in prima linea da diversi anni e che costituisce una sorta di pietra miliare nella loro relazione. Oltre agli impegni di beneficenza, tuttavia, la coppia ha fatto parlare anche per progetti di altro stampo.

I due coniugi sono già stati protagonisti di una serie a loro dedicata su Netflix, e avrebbero intenzione di produrre una nuova pellicola proprio per la celebre piattaforma di streaming. Ma non è tutto oro quel che luccica: la situazione professionale dei Duchi del Sussex sarebbe tutt’altro che rosea, soprattutto dopo la chiusura anticipata dell’accordo con Spotify. Che la famiglia Kardashian sia davvero una possibile ancora di salvezza per Harry e sua moglie? I fan potrebbero apprezzare, la Royal Family decisamente meno…