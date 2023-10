Le cenerentole sono tutte grandi strateghe. Più che sul libro del galateo sembrano aver studiato su quello dell’arte della guerra di Sun Tzu. Per accalappiare un principe serve determinazione, ambizione e parecchia furbizia. Per convincere un principe a smettere di essere tale bisogna essere un genio. E Meghan Markle sta svelando sempre più il suo volto di genio del marketing, con una strategia che punta a farla diventare ancor più ricca e popolare, persino a scapito del regale marito.

Meghan Markle e la tattica del silenzio

Meghan Markle era scomparsa, come Charlene ma in maniera più subdola e pragmatica. Cancellato il podcast che puntava a sbaragliare Spotify, con il documentario che non ha dato i frutti sperati e il profilo di coppia dei duchi di Sussex eliminato da Instagram, la moglie di Harry d’Inghilterra era finita nell’oblio. E lo ha fatto volontariamente.

L’unica immagine di sé che aveva rilasciato era quella di una mogliettina afflitta e infreddolita, con indosso un cappotto troppo pesante e al polso un braccialetto antistress. Agli eventi ufficiali, di lei neppure l’ombra, saltò persino l’incoronazione di Carlo. Poi, quest’estate, la ex duchessa è tornata: era al fianco del marito agli Invictus Game in Germania e al summit per la salute mentale della Archewell Foundation di famiglia.

Cosa è successo nel frattempo? È successo che l’ex attrice ha firmato un contratto con il famoso agente delle star William Morris. “E non è stato casuale che durante l’estate abbiamo visto Meghan più volte di quanto sia successo in tutta la prima metà precedente dell’anno” afferma su Women Magazine l’esperta di reali Emily Andrews.

“Ha deciso di vivere la propria vita più apertemente e il suo rilancio attuato dal nuovo agente – spiega Andrews – è iniziato ad agosto con una serie di fotografie a eventi. L’obiettivo è massimizzare il proprio valore in vista di nuovi accordi commerciali”. Si parlerebbe dunque di una carriera da imprenditrice e non un ritorno alla professione di attrice.

L’esperta ipotizza che Markle possa essere intenzionata a lanciare un proprio brand di lifestyle, simile al Goop di Gwyneth Paltrow, riprendendo in mano il suo ormai defunto blog dedicato al benessere femminile The Tig. In vista anche nuovi contenuti su Netflix, perché i duchi rinnegati hanno con la piattaforma un contratto che li vincola fino al 2025.

L’ipotesi di un reality

E cosa c’è di meglio per rilanciare la propria immagine che prendere parte a un reality, anzi al reality, il più famoso della tv mondiale. La testata Bella Magazine ha lanciato l’esclusiva secondo cui tra la mamma manager Kris Jenner e la coppia reale siano in corso delle trattative. Pare che Jenner voglia Harry e Meghan ospiti di una puntata di The Kardashian e che ai due l’ipotesi non dispiaccia affatto.

E si torna alla strategia. Se si vuole aver successo bisogna copiare dai migliori e se Meghan Markle vuole diventare un’imprenditrice miliardaria non può non rifarsi a colei che è diventata la più ricca del mondo: Kim Kardashian, che è già stata vista assieme alla mamma della duchessa, Doria Ragland, durante un evento benefico a Los Angeles. Dai Windosr ai Kardashian, dalla famiglia reale di Inghilterra a quella reale di Instagram.