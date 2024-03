Fonte: IPA Meghan Markle

Nel Regno Unito c’è grande apprensione per lo stato di salute di Re Carlo e della Principessa del Galles. Ma c’è anche chi, per allontanarsi dal clamore mediatico, ha scelto di trascorrere una vacanza sulla neve da “single”, con le amiche top model di sempre: stiamo parlando della Duchessa di Sussex, Meghan Markle, che ha posato insieme a Heather Dorak e Kelly McKee Zajfen nello Utah. Una “vacanza perfetta”, definita così proprio dalla Dorak. Una pausa sugli sci per la Markle, lontana dal Principe Harry, che solamente ora sta comprendendo le conseguenze del suo addio ai doveri Reali.

Meghan Markle, la vacanza sulla neve senza Harry

“Il viaggio perfetto”. Meghan Markle, Heather Dorak e Kelly McKee Zajfen hanno posato insieme nello Utah, sulle pendici della Powder Mountain vicino a Salt Lake City. Uno scatto che rimanda la serenità della Duchessa di Sussex: il trio indossa l’abbigliamento classico da montagna, con cappotti, guanti, berretti e occhiali da sole. La Duchessa è molto legata alle sue amiche. Proprio la Zajfen ha definito Meghan come “un’amica e madre incredibile, sempre la prima a dire di sì e sostenere coloro che ama”.

“L’amore per il tempo in famiglia, l’avventura e le risate a crepapelle hanno reso questo viaggio memorabile”, ha scritto la Zajfen su Instagram, riferendosi alla vacanza trascorsa con la Markle. Una gita sulla neve fugace, non priva di polemiche. Il Duca di Sussex, infatti, è tornato brevemente nel Regno Unito il 6 febbraio, dopo aver ricevuto la notizia della diagnosi di cancro di Re Carlo. In seguito, Harry ha rilasciato un’intervista a Good Morning America dove ha spiegato di amare la sua famiglia e di essere grato di aver trascorso del tempo con il padre.

Harry e Meghan, la scelta di mantenere un profilo basso

Ogni gesto del Principe Harry e di Meghan Markle è stato ampiamente approfondito nel corso degli ultimi quattro anni, da quando, nel 2020, hanno lasciato il ruolo di membri senior della Famiglia Reale per trasferirsi in California. Dopo le dichiarazioni concesse nel corso degli anni, i rapporti con la Royal Family si sono a dir poco incrinati, tanto che William e Kate Middleton hanno spesso espresso preoccupazione nei confronti delle pretese della coppia, che al momento starebbe mantenendo un “profilo basso”.

Per Harry, il periodo non è dei migliori, dal momento in cui l’Alta Corte di Londra ha rigettato il ricorso (potrebbe anche dover pagare le spese processuali, che ammontano a circa un milione di sterline). La sicurezza è sempre stata un tema di enorme importanza per Harry e Meghan, soprattutto per quanto avvenuto alla Principessa Diana. C’è da dire che la Markle, negli ultimi mesi, non ha appoggiato Harry pubblicamente: non è andata nemmeno insieme a lui a Londra per sostenere Re Carlo dopo la diagnosi, ed è stata assente anche durante l’Incoronazione. Tuttavia, agli altri eventi non è mancata, come quando è stata presente per gli Invictus Games. Il segnale è chiaro: la Markle non vuole avere niente a che fare con la Famiglia Reale. Non più.