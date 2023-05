“Amica e madre incredibile”, la dedica (speciale) per Meghan Markle

Fonte: Getty Images Meghan Markle allo stadio, tailleur sensuale con shorts cortissimi

Una dedica davvero speciale, che fa emergere un lato più intimo e meno pubblico di Meghan Markle: a scriverla è stata una sua amica che ha affidato al proprio profilo Instagram una lunga didascalia accompagnata dall’immagine di loro due vicine e che si guardano sorridenti.

Parole che toccano nel profondo, anche alla luce del fatto che Kelly McKee Zajfen lo scorso anno ha perso il figlio George di nove anni e che il principe Harry e Meghan Markle hanno donato a una raccolta fondi in sua memoria circa 5.000 dollari.

Meghan Markle, le parole più dolci per descriverla

Da quando è entrata a far parte della Royal Family si è letto davvero di tutto su Meghan Markle. Dipinta in ogni modo possibile, raccontata da sé stessa nella docuserie Netflix insieme al marito, il Principe Harry, descritta da lui nelle pagine del suo libro Spare e poi narrata dalle pagine dei giornali, a colpi di scoop e di rivelazioni da parte di fonti vicine a lei o alla coppia.

Ma è dalle parole della sua amica Kelly McKee Zajfen che emerge un ritratto più intimo e profondo della Duchessa di Sussex, parole inoltre che ne mostrano l’impegno per le cause che ritiene importanti. Proprio come quella che porta avanti la modella, che è co-fondatrice di Alliance of Moms, una realtà che – sulla pagina Instagram – viene descritta come: “Una comunità di #momsformoms che sostiene adolescenti in gravidanza e genitori in affidamento in modo che possano costruire un futuro positivo per le loro famiglie”.

Lo scorso anno Kelly McKee Zajfen ha perso il figlio George e, come ripercorre il Daily Mail, la coppia reale ha fatto una donazione, a nome dei loro figli Archie e Lilibet, di circa 5mila dollari a una raccolta fondi GoFundMe dopo la tragica morte.

E adesso, proprio in occasione della Festa della Mamma, la modella ha voluto dedicare alla Duchessa parole davvero speciali.

“Con l’avvicinarsi della Festa della Mamma, non posso fare a meno di pensare alla mia #commUNITY della Maternità – si legge nella didascalia del post Instagram -. Penso subito a te Meg. Quanto sei incredibilmente gentile e aperta. Che amica e madre incredibile. Sono davvero in soggezione di te e sono così grata che tu sia parte della mia CommUNITY of mother hood”.

Poi prosegue con questo ritratto molto intimo e personale della Duchessa: “Sei sempre la prima a dire sì e sostenere chi ami. Sei un feroce sostenitore di chi è in difficoltà. Grazie per aver aderito alla campagna di quest’anno a sostegno dei giovani adottivi di Los Angeles, che aiuta a fornire servizi fondamentali, istruzione, risorse e sostegno affinché possano costruire un futuro migliore per sé stessi e per le loro famiglie”.

Il post non è solo un modo per ringraziare Meghan Markle, ma anche il mezzo per trovare sostenitori per la campagna che questa associazione porta avanti a Los Angeles, la città che i Duchi di Sussex hanno scelto come casa.

Meghan Markle, la vita a Los Angeles: sempre più lontana dalla Famiglia Reale

Parole dolcissime, che mostrano come Meghan Markle sia perfettamente inserita nella vita di Los Angeles. Del resto, la sua vita ormai è negli Stati Uniti e gli ultimi eventi hanno mostrato quanto sia sempre più distante dalla Famiglia reale.

La sua assenza all’incoronazione di Re Carlo III ha fatto parecchio rumore. E non solo: sono stati in tanti a sostenerla nella decisione di rimanere a casa in quelle giornate cruciali per la Monarchia britannica. Una corrente pro-Meghan quantificata da un sondaggio e che dimostra quanto i sostenitori dei Duchi di Sussex siano numerosi.

Tra chi la dava in incognito all’incoronazione, ipotesi che poi si è rivelata non veritiera, e chi ha visto in una scelta del Re un gesto per la moglie del Principe Harry, una cosa è certa: la sua assenza ha fatto molto rumore. E la scelta di non prendere parte all’evento storico sembra quasi aumentare le distanze tra lei e la Famiglia Reale.