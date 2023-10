Fonte: IPA Kim Kardashian, 10 look da trendsetter… con qualche scivolone

Un modo singolare per celebrare Halloween: ai classici outfit ispirati al mondo del cinema o dell’horror, Kourtney Kardashian ha preferito un look di tutt’altro genere. La primogenita di Kris Jenner ha infatti sorpreso i fan scegliendo per la Notte delle Streghe un celebre abito indossato anni prima da sua sorella Kim sul red carpet. Un semplice (ed ironico) omaggio, o l’ennesimo colpo di una faida familiare che ha visto le due scambiarsi una lunga serie di accuse?

Il singolare costume di Halloween di Kourney Kardashian

L’ironia è una dote di cui Kourtney Kardashian non ha mai fatto mistero. E con Halloween alle porte ha colto l’occasione per sfoderare il suo humor ancora una volta. La primogenita di Kris Jenner, al settimo mese di gravidanza, ha infatti scelto per la Notte delle Streghe un celebre abito indossato da sua sorella Kim al MET Gala nel 2013, mentre era incinta della figlia North. Si tratta di un modello floreale che fascia come una seconda pelle il baby bump dell’ereditiera, con spacco e lungo strascico a corredo.

Una scelta che in molti hanno letto come una sorta di rivincita nei confronti di Kim, con cui Kourtney ha avuto di recente un’accesa lite. E nei commenti i fan non hanno perso occasione per rimarcare la faida tra le due: “Le ha rubato il Paese in cui celebrare le nozze. Le ha rubato il look del Met Gala. Iconica. Davvero” ha scritto un’utente citando alcune battute che le due si sono scambiate nel reality. “Sto dicento che hai copiato Kim indossando lo stesso look del Met Gala? Sì” ha scritto un altro utente. Ma non tutti hanno apprezzato il gesto di Kourtney: “Se prestate attenzione a questo scatto, vedete Kourt assolutamente gelosa del successo di sua sorella. Senza dubbio” si legge scorrendo il post.

Una piccolissima parte, infine, ha voluto auspicare il meglio alle due sorelle: “Sia tu che Kim siete bellissime con questo abito” ha fatto sapere un follower, ed un altro ha incalzato “Iconico! Miglior costume di Halloween. Sono certa anche Kim lo approvi”. Peccato che dalla diretta interessata non sia arrivato alcun ‘like’ al post di Kourtney.

La faida con Kim Kardashian

L’ultima stagione di ‘Al passo coi Kardashian’ ha visto proprio la problematica relazione tra Kourtney e Kim Kardashian al centro di molti episodi. La primogenita di Kris Jenner ha in più occasioni minacciato di abbandonare la famiglia, accusando la sorella minore di provare una forte invidia nei suoi confronti e di non aver gioito per lei neppure nel giorno del suo matrimonio. E proprio i fiori d’arancio tra Kourtney e Travis Baker sono stati il pomo della discordia.

Le nozze si sono svolte nel 2022 in Sicilia, e il tema della giornata scelto dagli sposi è stato ‘La dolce vita’. Una mossa che non è piaciuta a Kim, la quale ha accusato la sorella di averle ‘rubato’ il Paese delle nozze (anche lei si era sposata in Italia con Kanye West) ed anche il cantante nuziale, ovvero Andrea Bocelli. In un’escalation di accuse reciproche, l’ex signora West ha addirittura rivelato a Kourtney la presenza di una chat whatsapp dal nome “No Kourtney” dove familiari e amici parlano di lei alle sue spalle. Quando si suol dire ‘una famiglia modello’…