Arnold Schwarzenegger nonno, nata la figlia di Chris Pratt e Katherine: la foto

Arnold Schwarzenegger è diventato nonno per la prima volta: la figlia Katherine infatti ha dato alla luce una bambina, frutto dell’amore per Chris Pratt. A confermarlo è stato Patrick, fratello della scrittrice, che ha espresso la sua gioia in un video di Entertainment Tonight. L’attore e modello, che assomiglia moltissimo a papà Arnold e ha alle spalle una storia con Miley Cyrus, ha affermato che la sorella sta bene, mostrando un piccolo regalo per la nipote con un fiocco rosa.

L’annuncio della nascita arriva a poca distanza dal primo anniversario di nozze della coppia. Il divo di Hollywood e la scrittrice infatti si erano sposati appena un anno fa, l’8 giugno 2019, a sorpresa. La loro relazione infatti era stata svelata nell’estate del 2018 e poco dopo era arrivata la proposta di matrimonio di Chris Pratt. Il divo ha alle spalle una lunga unione con Anna Faris, collega con cui è stato sposato dal 2009 al 2017 e che gli ha regalato il primogenito Jack. Arnold Schwarzenegger per ora non ha commentato la nascita e su Instagram, dove è molto attivo, ha postato solo scatti che ritraggono il nuovo cane accolto in casa. Secondo alcune fonti lui e la moglie Maria Shriver sarebbero molto felici per l’arrivo della nipotina.

“Sapevano che avrebbero avuto una femmina ed erano eccitatissimi. Kat ha avuto una gravidanza semplice e, oggi, spera in una convalescenza rapida. Al momento, va tutto bene – ha raccontato una fonte a People -. Katherine sta sperimentando tutte le emozioni che attraversa una donna la prima volta che diventa madre. È felice oltre ogni immaginazione, ma è stanca e sopraffatta per certi versi. Chris, però, continua ad essere di supporto. Ed è confortante per Kat sapere che Chris, in quanto padre, sa già come comportarsi con un neonato”.

Nel frattempo la coppia ha condiviso la prima foto della piccola. Katherine ha postato su Instagram uno scatto che ritrae le sue mani intrecciate con quelle della neonata e di Chris Pratt. “Siamo entusiasti di annunciare la nascita di nostra figlia Lyla Maria Schwarzenegger Pratt – ha svelato la scrittrice -. Non potremmo essere più felici e ci sentiamo estremamente fortunati!”.