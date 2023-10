Burt Young è morto. L’attore, tra i protagonisti della saga cinematografica Rocky, si è spento a 83 anni nella sua casa di Los Angeles. A confermarlo è stata sua figlia Anne Morea Steingieser tramite il New York Times, al quale non ha però specificato le cause del decesso. La notizia si è diffusa rapidamente, generando una vera e propria ondata di affetto sui social.

Morto Burt Young, il messaggio di Sylvester Stallone

“Al mio caro amico Burt Young, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai tantissimo a me e al mondo”, ha scritto Sylvester Stallone su Instagram, dove è stato tra i primi a salutare per sempre colui che, in Rocky, è stato Paulie Pennino. Celebre è la scena in cui, durante la conferenza stampa per annunciare l’incontro tra Rocky Balboa e Ivan Drago, in cui quasi balzò sulla sedia per la scelta del pugile americano di allenarsi in Russia.

Il loro rapporto, però, andava ben oltre lo schermo. Burt Young ha infatti partecipato a tutti i film della saga Rocky, instaurando un legame fortissimo con Sylvester Stallone che è stato sempre al suo fianco. A dimostrarlo, ci sono le tantissime immagini che scorrono gli anni trascorsi dal primo film, fino ad arrivare al sesto episodio – arrivato molti anni dopo i primi film – che li ha visti tornare a recitare insieme.

Fonte: IPA

La carriera oltre Paulie di Rocky

Burt Young, nato Gerald Tommaso DeLouise, è nato il 30 aprile 1940 nel Queens, uno dei quartieri della grande New York. La sua passione per la recitazione lo spinge a diventare attore molto presto, ma il successo arriva grazie al ruolo di Paulie in Rocky, per il quale ha ricevuto anche una nomination agli Oscar. Si è sposato nel 1984 con Gloria DeLouise nel 1974 dal quale ha avuto la figlia Anne Morea, anche lei attrice. Era inoltre titolare di un ristorante nel Bronx, a New York.

Sono stati i ruoli da duro a caratterizzare la sua carriera. Aveva infatti interpretato un cliente corrotto dell’investigatore Jack Nicholson in Chinatown nel 1974, quindi il mafioso “Bed Beg” Eddie in Il papa di Greenwich Village nel 1984. In A scuola con papà – del 1986 – ha vestito i panni del protettore/chaffeur Lou in A scuola con papà. Ha recitato anche per Sergio Leone, che lo aveva scelto per il ruolo di Joe in C’era una volta in America del 1984.

Il suo personaggio più importante è quello di Paulie Pennino, il fratello maggiore della moglie di Rocky, Adrian (Talia Shire), è stato uno dei volti più apprezzati della saga, fin dal 1976. È stato inoltre uno degli unici tre personaggi a comparire in tutti i film, insieme a Sylvester Stallone – Rocky Balboa – e Tony Evers. “Quando Sly mi propose il ruolo di Paulie in ‘Rocky’, lessi la sceneggiatura e mi resi conto che quella era la prosa di strada più pulita che fosse mai stata scritta per il cinema. Stallone non è solo un maniaco del lavoro, è un genio che guarda sempre avanti tre anni. Ha un vero occhio per quello che sta succedendo nel mondo”, aveva raccontato in un’intervista.

Fonte: IPA

Burt Young è comparso in circa 100 film, in cui spesso ha interpretato personaggi italo-americani dal carattere burbero. È stato nel cast di Convoy – Trincea d’asfalto di Sam Peckinpah (1978), in California Dolls di Robert Aldrich del 1981, in Oltre il ponte di Brooklyn di Menahem Golan del 1984, in Legami di sangue di Peter Masterson, in Ultima fermata Brooklyn di Uli Edel del 1989, in Partita col destino di Nick Stagliano del 1999 e in Pluto Nash di Ron Underwood del 2002.