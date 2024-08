Festival di Venezia, pagelle secondo red carpet: Miriam Leone iconica (9,5), Jolie fuori stagione (7)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Festival del Cinema di Venezia, look della seconda serata: Cate Blanchett in una cascata di perle

Il Festival di Venezia 2024 continua a regalare emozioni, non solo sul grande schermo ma anche sul red carpet, dove le star del cinema sfoggiano look indimenticabili. Nella seconda giornata della Mostra del Cinema, l’attenzione si è concentrata non solo sui film in concorso, ma soprattutto sulle scelte di stile delle celebrità che hanno sfilato davanti ai fotografi. Con le sue luci e ombre, il tappeto rosso è diventato ancora una volta il palcoscenico perfetto per esibire eleganza, audacia e, talvolta, anche qualche passo falso. Scopriamo insieme chi ha brillato e chi, invece, ha deluso le aspettative.

Miriam Leone: Eleganza senza tempo – Voto 9,5

Miriam Leone, bellezza siciliana dalla grazia innata, si conferma ancora una volta come una delle presenze più raffinate del Festival di Venezia. La sua scelta di indossare un abito Fendi Couture è stata assolutamente vincente.

La semplicità dell’abito, caratterizzato da linee pulite e sobrie, è stata sapientemente arricchita da dettagli che hanno catturato l’attenzione di tutti. I lunghi guanti sottili, decorati con frange di perle tono su tono, hanno smorzato la classicità del vestito, conferendo un tocco moderno e distintivo al look.

Questi accessori non solo hanno reso l’outfit più interessante, ma hanno anche esaltato la naturale eleganza di Miriam, facendola brillare sul tappeto rosso. Il suo beauty look, impeccabile e curato nei minimi dettagli, ha completato l’insieme, trasformando l’attrice in una vera e propria visione di eleganza contemporanea. Un look che ha saputo coniugare tradizione e modernità, e che difficilmente sarà dimenticato.

Angelina Jolie: Fascino invernale a fine estate – Voto 7

Angelina Jolie ha portato la sua maestosità sul red carpet di Venezia con un outfit che richiama l’eleganza di Maria Callas, personaggio che ha recentemente interpretato.

Il long dress beige champagne in chiffon di seta, drappeggiato con maestria, avvolgeva la sua figura in un’aura di raffinatezza senza tempo. Tuttavia, la scelta di abbinarlo a un coprispalla di pelliccia ha sollevato qualche dubbio.

A fine agosto, sotto il sole veneziano, un dettaglio così invernale sembra fuori luogo, creando un contrasto troppo marcato con l’atmosfera estiva del Festival.

Il look, seppur impeccabile nella sua concezione, appare dunque troppo pesante e poco appropriato per l’occasione. Nonostante la Jolie possa sempre permettersi un certo margine di audacia, questa scelta di stile la penalizza, riducendo la sua valutazione a un 7. La sua bellezza resta innegabile, ma il contesto richiede un abbigliamento più adatto alla stagione.

Taylor Russell: Eleganza Semplice e Raffinata – Voto 8,5

Taylor Russell ha portato un tocco di raffinatezza al Festival di Venezia con un abito midi color crema che ha saputo coniugare semplicità ed eleganza. Il design senza spalline, caratterizzato da un corpetto aderente e ruche che avvolgono la figura, ha valorizzato al meglio la silhouette dell’attrice canadese, conferendole un’aria di sofisticata grazia.

Il dettaglio del lungo strascico trasformato in una sciarpa intorno al collo ha aggiunto un elemento di originalità al look, senza però risultare eccessivo. Gli accessori scelti, come il bracciale appariscente e gli orecchini coordinati, hanno completato l’insieme con discrezione, mentre i capelli corti hanno messo in risalto i lineamenti delicati di Taylor.

L’insieme risulta ben bilanciato, dimostrando che a volte la semplicità può essere la chiave per un look vincente sul red carpet. Con la sua presenza, Taylor Russell ha dimostrato di saper catturare l’attenzione senza bisogno di eccessi, meritando un 8,5 per la sua impeccabile eleganza.

Cate Blanchett: very “demure” – Voto 9,5

Cate Blanchett ha dimostrato ancora una volta di essere una maestra nell’arte del red carpet, portando un tocco di audacia al Festival di Venezia 2024. La scelta di indossare una tuta Armani Privé, caratterizzata da una scollatura profonda e un singolo bottone che la chiude, è stata impeccabile. Questo capo, semplice nella sua concezione, è stato elevato a un livello superiore grazie all’uso sapiente dei dettagli.

Il vero punto focale del look è stato il drammatico scollo posteriore, impreziosito da strati di perle che scivolavano dalle spalle. Questo tocco ha trasformato una classica tuta in un pezzo unico e memorabile, giocando sulla dualità tra la sobrietà della parte anteriore e l’opulenza di quella posteriore. Le perle, da sempre simbolo di eleganza, sono state reinventate in chiave moderna, lontane dal loro uso più tradizionale e conservatore.

Blanchett ha saputo combinare alla perfezione un abbigliamento minimalista con accessori di grande impatto, come l’ear cuff elegante e le décolleté nere, mantenendo il focus sulla maestosità del suo statement back. La sua capacità di reinterpretare il classico con un tocco contemporaneo e personale le è valsa un meritatissimo 9,5, rendendola una delle star più iconiche di questa edizione del Festival.

Il suo uso delle perle, che ha già sfoggiato in altri eventi come Cannes e BAFTA, dimostra una continua evoluzione stilistica che non smette mai di sorprendere. Cate Blanchett continua a ridefinire gli standard del glamour hollywoodiano, mantenendo intatta la sua capacità di sorprendere e affascinare.

Jung Ho-yeon: Una poesia di eleganza – Voto 9

Jung Ho-yeon, rivelazione mondiale grazie a “Squid Game”, ha affascinato Venezia con un abito rosso firmato Louis Vuitton, creato su misura per esaltare la sua figura slanciata.

Il tessuto lucido, che abbraccia il corpo come una seconda pelle, conferisce all’attrice un’eleganza scultorea. Ogni movimento è reso fluido e armonioso dal drappeggio leggero e dalla scollatura ad anello, che aggiunge un tocco di delicatezza al look.

Questa combinazione di materiali e forme trasforma l’abito in un capolavoro di sartoria, capace di coniugare modernità e classicismo. Gli accessori, ridotti al minimo, permettono al vestito di brillare da solo, facendo risaltare l’eleganza naturale di Jung. Il risultato è un insieme che celebra la bellezza senza tempo, guadagnandosi un meritato 9 per la sua capacità di catturare l’essenza del glamour senza risultare mai scontata.

Eva Herzigová: La regina inciampa – Voto 6

Eva Herzigová, sempre impeccabile sui red carpet, questa volta ha fatto discutere con la sua scelta di abbigliamento a Venezia. L’abito scelto, caratterizzato da trasparenze e accessori dorati, non è riuscito a valorizzare la sua bellezza iconica.

Le trasparenze eccessive, che avrebbero dovuto aggiungere un tocco di sensualità, hanno invece creato un effetto disordinato, quasi imbarazzante, mentre il drappeggio, che poteva essere un elemento di distinzione, ha finito per ricordare un intimo piuttosto che un capo di alta moda.

Il tocco dorato, un elemento che in teoria dovrebbe esaltare il look, si è rivelato una scelta sbagliata, stonando con il contesto raffinato del Festival. Anche l’acconciatura “sauvage” non ha fatto altro che accentuare questa impressione di disordine. Un vero peccato per una top model del suo calibro, che di solito non sbaglia un colpo. Questa volta, però, Eva si ferma a un 6, con un outfit che non riesce a rendere giustizia al suo fascino.