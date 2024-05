Harry Styles è di nuovo single: è finita con Taylor Russell

Fonte: Getty Images Harry Styles e Taylor Russell si sono lasciati

Il latin lover Harry Styles è di nuovo single. È già finita la storia d’amore con Taylor Russell, durata a malapena 14 mesi. Stando alle ultime indiscrezioni la coppia è scoppiata dopo aver attraversato una crisi profonda: la rottura è avvenuta durante un viaggio in Giappone. I diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito, complice la loro grande riservatezza. Ma la recente apparizione di Taylor al Met Gala, dove si è presentata da sola, parla chiaramente: con l’ex cantante degli One Direction è finita.

Harry Styles e Taylor Russell non stanno più insieme

Harry Styles e Taylor Russell si sono lasciati. In realtà la relazione non è mai stata confermata dalla cantante e attrice ma negli ultimi mesi le passeggiate, i concerti e le vacanze insieme ben documentate dai paparazzi non lasciavano spazio a troppi dubbi. “Harry e Taylor hanno concluso la loro relazione. Hanno attraversato un periodo difficile dopo il loro viaggio in Giappone e si stanno concedendo un po’ di tempo separati”, ha spifferato un insider al Sun, avvalorando così le voci di crisi che si susseguivano da qualche settimana.

“Lui è stato in America e lei a Londra. Formavano una coppia adorabile ed era ovvio che Taylor rendesse felice Harry. Le cose però sono diventate tese ultimamente e hanno deciso di prendere un po’ di tempo”. Qualche settimana prima Harry aveva ammesso agli amici più cari che sognava dei figli ma a quanto pare qualcosa è cambiato e ha preferito interrompere la conoscenza con la Russell.

L’ennesima storia d’amore che finisce male per Harry Styles: prima di conoscere Taylor Russell l’artista è stato legato per due anni a Olivia Wilde. Alla base della separazione alcune incomprensioni caratteriali e pure i numerosi impegni di lavoro di Harry, diventato una star internazionale dopo l’addio agli One Direction.

Chi è Taylor Russell, l’ex fidanzata di Harry Styles

Classe 1994, Taylor Russell è un’attrice canadese anche se ha origini giamaicane. Ha debuttato come attrice a 18 anni, in un episodio della serie tv Emily Owens, M.D., ma ha raggiunto la grande popolarità solo successivamente grazie alla serie di fantascienza di Netflix Lost in Space, dove ha prestato il volto al personaggio di Judy per tre stagioni.

È stata protagonista del film horror Escape Room e ha ottenuto critiche molto positive per altre interpretazioni in Waves-Le onde della vita, Quello che tu non vedi, Bones and All. Grazie a quest’ultimo, diretta da Luca Guadagnino, Taylor Russell ha ricevuto nel 2022 il Premio Marcello Mastroianni al Festival del Cinema di Venezia, un riconoscimento che viene generalmente assegnato a giovani e talentuosi interpreti.

Nel 2023 Taylor Russell ha dato dimostrazione della sua bravura pure a teatro, dove ha lasciato il segno per il suo lavoro in The Effect, al Royal National Theatre di Londra. È apparsa inoltre a Broadway ed è stata testimonial per il brand di lusso spagnolo Loewe. Taylor ha lavorato in qualità di modella anche con Chanel e Prada ed è apparsa su numerose riviste di moda come Vogue, V, Harpers Bazaar e The New York Times.