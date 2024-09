Fonte: IPA Red carpet della nona giornata a Venezia 2024

Un red carpet bagnato non è di certo facile da organizzare. Per questo motivo si pensava che la nona serata del Festival di Venezia 2024 potesse veder saltare la sfilata tanto attesa. Pericolo scampato, nonostante il maltempo. La kermesse è proseguita come da programma, per una passerella ricca di uomini, da Toni Servillo a Elio Germano, fino all’attesissimo Luca Marinelli.

Iddu e April hanno però garantito una quota femminile di eccellente livello, in termini di classe e look. Un vero spettacolo, per quanto più sobrio rispetto all’ottava serata, dominata da Lady Gaga.

Luca Marinelli e Toni Servillo, coppie splendide. Voto: 10

Semplicità ed eleganza nelle due coppie che hanno attraversato il red carpet di Venezia 2024 senza grande voglia di apparire a tutti i costi. La naturalezza dei gesti e dei sorrisi di Luca Marinelli e sua moglie Alissa Jung ha conquistato tutti.

Fonte: IPA

Lo stesso dicasi per Toni Servillo e sua moglie Manuela Lamanna. Mano nella mano, impegnati in una passeggiata tra i flash. Impeccabili nello stile, con lei che opta per spalle scoperte e un cobalto che attira l’attenzione senza eccedere.

Promosso il cast di April. Voto: 7,5

April è tra le pellicole in Concorso al Festival di Venezia 2024 e porta la firma della regista Dea Kulumbegashvili, che sul red carpet ha optato per uno stile molto elegante. Look vittoriano dai toni assolutamente scuri. Interamente coperta e assolutamente affascinante.

Fonte: IPA

In netto contrasto con il chiarore di Ia Sukhitashvili, che di nero ha indossato soltanto i lunghi guanti in pelle. Il suo completo è bianco candido e ai fotografi offre anche un generoso spacco e una scollatura a cuore elegante.

Fonte: IPA

Abbassa un po’ la media Kakha Kintsurashvili, che ricorre al total black come la sua regista, ma in maniera decisamente più semplice. Nessuna critica alla sua scelta, anche nel dettaglio dell’assenza della cravatta. Nessun picco raggiunto però, al tempo stesso. Supera il 7 grazie al voto di gruppo.

Il cast di Iddu alza la media. Voto: 8

Un gran sfoggio d’eleganza da parte del cast di Iddu. Sguardo rivolto soprattutto alle donne, a partire da Isabelle Huppert. È la prima ad apparire nel pomeriggio del red carpet e i fotografi ringraziano. Semplicemente perfetta, si conferma icona di stile.

Fonte: IPA

Che dire di Barbora Bobulova, che offre un po’ di luce in un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Il suo abito azzurro cielo è magnifico e la scollatura generosa e mai volgare. Nel suo make-up, inoltre, viene dato risalto al suo sorriso. Ed è facile capire il perché.

Ottime anche le scelte di Antonia Truppo, con micro paillettes e diamanti. Il suo viso, di per sé molto intrigante, è arricchito da polvere argentata. Piace ma non affascina Daniela Marra, con abito tutto paillettes con fondo nero e motivo barocco. Il tutto in assenza di accessori.

Fonte: IPA

Per quanto riguarda Elio Germano, infine, l’attore come al solito decide di non snaturarsi. Nessun eccesso per lui sui vari red carpet attraversati. Per lui stile Fit sartoriale, con scarpe lucide e abito tonalità blu notte. Niente cravatta e camicia con bottoni. Basta questo per meritarsi un 8 pieno.